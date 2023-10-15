استشهاد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة وكافة أفراد عائلته

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة عن استشهاد رئيس الاتحاد محمد الدلو، وكافة أفراد عائلته الأحد في غارة شنها الجيش الصهيوني استهدفت منزله في قطاع غزة.
وقال نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني رضوان الشريف، أن الغارة التي نفذها الجيش الصهيوني استهدفت منزل رئيس الاتحاد في منطقة تل الهوا بقطاع غزة، حيث أسفرت الغارة عن استشهاد الدلو وكافة أفراد عائلته، اضافة إلى استشهاد شقيقه وكافة أفراد عائلته، الذين كانوا بداخل المنزل.
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