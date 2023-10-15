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استشهاد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة وكافة أفراد عائلته

10/15/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة عن استشهاد رئيس الاتحاد محمد الدلو، وكافة أفراد عائلته الأحد في غارة شنها الجيش الصهيوني استهدفت منزله في قطاع غزة.
وقال نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني رضوان الشريف، أن الغارة التي نفذها الجيش الصهيوني استهدفت منزل رئيس الاتحاد في منطقة تل الهوا بقطاع غزة، حيث أسفرت الغارة عن استشهاد الدلو وكافة أفراد عائلته، اضافة إلى استشهاد شقيقه وكافة أفراد عائلته، الذين كانوا بداخل المنزل.

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