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ناجلسمان يمنح الألمان سببا للتفاؤل قبل انطلاق يورو 2024

10/15/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أظهر جوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا، رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه خلال فوزه على الولايات المتحدة وديا (3-1) أول من أمس، ولا سيما بعد العودة في النتيجة عقب التأخر بهدف.
واستهل ناجلسمان مشواره مع المانشافت أول من أمس، ليبدأ رحلته بعد خلافته لهانز فليك المقال في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وأبرزت شبكة "سكاي" تصريحات المدرب الألماني عقب اللقاء، حيث قال: "قبل أي شيء، أهنئ اللاعبين على ما قدموه اليوم، خصوصا بعد العودة من الاستراحة، رغم أننا خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الأول أيضا".
رغم ذلك، أشار المدرب الشاب إلى عدم تقديم الفريق أفضل ما لديه على صعيد الأفراد في بعض الأحيان، خصوصا على المستوى الدفاعي، إلا أنه التمس العذر لهم في الوقت ذاته.
وأثنى صاحب الـ36 عاما على مردود إلكاي جوندوجان في المباراة، ووصف أداءه بالجنوني، وأضاف: "هذا هو الطمع الذي نحتاج إليه أمام المرمى، وليروي ساني قام أيضا بتحركات ممتازة".
وبسؤاله عن تعليماته للاعبين بين الشوطين، أجاب: "كان لدي شعور بأننا كنا بحاجة في الشوط الأول لحسم المباراة مبكرا، ولهذا حاولنا فعل ذلك مع بعض المخاطرة، ما كلفنا الكثير من الكرات".
واستطرد: "في الشوط الثاني لعبنا أسرع، وتحلينا بكثير من الصبر، فضلا عن قدرتنا على الانتشار وخلق الفرص مع السيطرة الكبيرة على مجريات اللعب، هذا ما صنع الفارق".
وقرر ناجلسمان إجراء تغييرات على صفوف فريقه خلال المواجهة الودية أمام المكسيك يوم غد، بعد البداية المبشرة لمهام عمله، ليرفع آمال الفريق قبل استضافة ألمانيا العام المقبل لبطولة "يورو 2024".
وقال ناجلسمان بعد الفوز على الولايات المتحدة في هارتفورد: "سنجري تغييرات لأنني أريد أن أشاهد الجميع خلال مباراة إن أمكن، ليس فقط خلال التدريبات".
ونال المدرب السابق لبايرن ميونيخ إشادة واسعة أمس، وتحدثت صحيفة "بيلد" عن "خطوة في الطريق الصحيح" فيما أشارت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" إلى "الرقي في أداء الفريق"، وأوضحت مجلة "كيكر شبورتس"، أن "الظهور الأول لناجلسمان يرفع الآمال قبل كأس أمم أوروبا".
ويمتد عقد ناجلسمان حتى يورو 2024، وتم تكليفه ببناء فريق قادر على تصحيح المسار بعد العروض الباهتة في الأعوام الماضية، والتي شهدت الخروج مرتين متتاليتين من دور المجموعات لكأس العالم وتحقيق أربعة انتصارات فقط في آخر 17 مباراة في عهد فليك.
وقال ناجلسمان: "أتطلع إلى الحلقة التالية، سعيد للفريق بوجود ردود فعل إيجابية، كان من المهم أن يكون لدينا شكلا جماليا معينا في طريقة لعبنا، لقد بدا الأمر جيدا اليوم، لعبنا كرة جيدة وبشغف".
وأشاد رودي فولر المدير الرياضي للمنتخب الألماني، بالظهور الأول لناجلسمان في منصب المدير الفني للماكينات.
وتولى فولر منصب المدير الفني خلال مباراة واحدة شهدت فوز ألمانيا على فرنسا 2-1 وديا الشهر الماضي، قبل ان يفسح المجال لناجلسمان لقيادة دفة الأمور.
وتحدث فولر عن "بداية جيدة حقا، تفتح شهيتنا للمزيد".
من جانبه أكد إلكاي جوندوجان، أن طريقة لعب ناجلسمان "مختلفة قليلا" عن فليك، وأشار المهاجم فولكروج، إلى أن "أفكار المدرب تتمتع بالقوة وتأخذنا إلى المستوى التالي".
ومع البداية الجيدة للمدرب ناجلسمان، انتعشت آمال الجماهير الألمانية في تقديم الفريق مسيرة جيدة ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها البلاد بعد ثمانية أشهر فقط.
وأعرب ناجلسمان، عن اقتناعه بهذه البداية في مهمته مع المنتخب الألماني على حساب المنتخب الأميركي المصنف الحادي عشر على مستوى منتخبات العالم طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي للعبة.
وسبق لناجلسمان أن أشار، لدى إسناد المهمة إليه قبل ثلاثة أسابيع، إلى أنه يتطلع "لقصة خيالية في صيف 2024".
وتوجه المنتخب الألماني بعد المباراة سريعا إلى فيلادلفيا في رحلة قصيرة لمواجهة نظيره المكسيكي يوم غد.
وقال ناجلسمان: "حققنا الفوز عن جدارة. قدمنا أداء جيدا على مستوى كرة القدم، ولكن ما أعجبني كثيرا هو الاحتفاظ بهدوئنا بعد التأخر في النتيجة 0-1، ولم ينهار الفريق".
وإلى جانب الفوز بالأهداف الثلاثة التي سجلها إلكاي جوندوجان ونيكلاس فولكروج وجمال موسيالا، بعدما تقدم كريستيان بوليسيتش للمنتخب الأميركي، شهدت المباراة بعض الملامح المهمة للمنتخب الألماني عموما وناجلسمان حوصا.
ولم يستقر ناجلسمان بالطبع على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها "يورو 2024"، رغم نجاح بعض لاعبي التشكيلة الأساسية بمباراة أول من أمس في ترك بصمة.
وكان الهيكل الأساسي للفريق متماسكا ومتفهما لتعليمات المدرب ناجلسمان الذي قال ناجلسمان: "في مرحلة ما، سنبدأ في تسجيل أول 15 لاعبا (يمكن اختيار التشكيلة الأساسية من بينهم). لن يكون لدينا التشكيلة الأساسية التي تضم 11 لاعبا، لأننا سنحتاج في يورو 2024 لأكثر من 11 لاعبا".
ويبدو أن شارة قائد المنتخب الألماني ألهمت إلكاي جوندوجان، الذي أحرز الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الماضي قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني ليواصل تألقه في الموسم الحالي.
وكان جوندوجان (32 عاما)، نال الشارة من هانسي فليك المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، وأكد ناجلسمان استمرار الشارة مع اللاعب.
وأشاد ناجلسمان بأداء جوندوجان في المباراة أمام المنتخب الأميركي، كما قال: "لا يحتاج إلى أن يكون متحدثا مفوها. إلكاي ليس لاعبا يصرخ بصوت عال داخل الفريق"، كما وصفه بأنه "قائد كروي".
وأضاف ناجلسمان: "إلكاي يقدم مستويات عالية منذ سنوات. فلماذا لا يكون حاله هكذا مع المنتخب الوطني".
وبعد سنوات من الشكوى من مشكلة المهاجم الصريح في المنتخب الألماني، قدم نيكلاس فولكروج (30 عاما) الحل، حيث سجل اللاعب أول من أمس هدفه الثامن في عشر مباريات دولية خاضها مع الفريق.
وقال ناجلسمان: "نيكلاس يقدم أداء جيدا. بالطبع، يكون أمرا جيدا عندما يكون لديك 20 مهاجما صريحا تختار من بينهم. القليل من الأمم تتمتع بهذا.. لدينا رؤوس حربة مميزون بالفعل، ولدينا لاعبون مميزون أيضا من حولهم". -(وكالات)

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