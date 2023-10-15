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مواجهات قوية في دور الثمانية بـكأس الأردن لكرة اليد

10/15/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- اتضحت هوية الفرق التي ستخوض مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس الأردن لكرة اليد (كأس الراحل نظمي السعيد)، بعد النتائج التي أفرزتها لقاءات الدور الأول، والتي جاءت متوقعة بناء على المستويات الفنية للفرق المشاركة. فريق القوقازي سجل تواجده الأول في دور الثمانية، بعد أن حقق الفوز على فريق أم جوزة بنتيجة 31-18، بعد مباراة جيدة المستوى، تمكن خلالها القوقازي من حسم النتيجة في الشوط الثاني، ثم جاء الدور على فريق وادي السير الذي عاد من إربد بفوز كبير على فريق يرموك الشونة بنتيجة 37-31، وكذلك فعل فريق الكتة الذي طوع نظيره فريق يرموك البقعة بالفوز عليه بنتيجة 36-34، قبل أن يكمل فريق كفرسوم هوية المتأهلين بالفوز الكبير الذي حققه على فريق ساكب بنتيجة 27-19.
مواجهات دور الثمانية ينتظر أن تحمل في طياتها الندية والإثارة، حيث تسعى الفرق المصنفة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الفوز والمضي قدما نحو بلوغ الدور نصف النهائي، في الوقت الذي تتطلع فيه بقية الفرق إلى تأكيد حضورها القوي في هذه البطولة.
ويظهر حامل اللقب في نسخته الأخيرة فريق السلط في هذا الدور من خلال المواجهة التي تجمعه مع فريق وادي السير عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 25 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد أيضا باليوم ذاته المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي (وصيف البطل) والقوقازي وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء.
وفي اليوم الذي يسبق (الثلاثاء)، تحتضن صالة مدينة الحسن الرياضية مواجهة من العيار الثقيل، التي تجمع بين فريقي الحسين إربد وكفرسوم وتبدأ عند الساعة السادسة مساء، تليها مباشرة وعند الساعة الثامنة مساء المباراة التي تجمع بين فريقي العربي والكتة. وحسب القرعة التي سحبت في وقت سابق، تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب مباراتي الدور قبل النهائي، اللتين تقامان يومي الأحد والاثنين 29 و30 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
كما وستكون صالة الأميرة سمية مسرحا لاحتضان المباراة النهائية التي تقام يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وعند الساعة السادسة مساء.
وتعد بطولة كأس الأردن المسابقة الثانية من حيث الأهمية في البطولات الرسمية التي يقيمها الاتحاد سنويا، وهي مخصصة للفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية، وتقام عادة وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
وكان اتحاد اللعبة ومنذ العام 1999، أطلق اسم الراحل نظمي السعيد على هذه البطولة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي لعبه الراحل السعيد في إدخال اللعبة إلى الأردن، والمساهمة في نشرها في مدن ومناطق المملكة كافة.

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