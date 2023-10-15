Sunday, 15 October 2023 10:07 GMT

الجالية الأردنية بقطر تبدأ تحضيراتها لاستقبال الفيصلي

10/15/2023 2:23:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – بدأ أبناء الجالية الأردنية في دولة قطر الشقيقة، تحضيراتهم لاستقبال وفد النادي الفيصلي، والذي يصل العاصمة الدوحة، يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة فريق السد القطري، يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.
وينتظر أن يحظى وفد الفيصلي باستقبال دافئ من المطار ولغاية وصوله مقر إقامته، حيث تعمل الجالية حاليا على تأمين حضور الجماهير الأردنية للمواجهة الصعبة والتشجيع بكل روح رياضية، كما هي عادة الجماهير الأردنية في كل المناسبات الرياضية مع المنتخبات الوطنية والأندية، وستتواجد الجماهير في تدريبات الفريق في الدوحة لرفع معنويات اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل المستويات الفنية، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية، وستكون الجالية الأردنية على تواصل مع وفد النادي الفيصلي، لضمان تأمين أي احتياجات أثناء تواجدها بالدوحة.
ويرأس الوفد المغادر رئيس النادي م. نضال الحديد، ويضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى المدير الفني أحمد هايل، والمدرب العام مؤيد أبو كشك، ومدرب الحراس عامر شفيع، إضافة إلى مدرب اللياقة رودريغو، ومحلل الأداء رأفت سلامة، والمدير الإداري المكلف ليث عجاج.
ويواصل الفيصلي تدريباته اليومية على ملعب النادي، بقيادة المدير الفني الجديد أحمد هايل وجهازه المساعد المكون من: المدرب العام مؤيد أبو كشك ومدرب الحراس عامر شفيع، وقاد هايل يوم أول من أمس أولى الجرعات التدريبية بعد توليه المهمة، خلفا للمدير الفني التونسي غازي الغرايري الذي تم الاستغناء عنه بسبب النتائج الفنية السيئة التي تعرض لها "الأزرق" في عهده، خصوصا الخسارتين أمام فريقي ناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا بالنتيجة نفسها هدف دون رد.
وتركز الوجبات التدريبية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، على الناحيتين الفنية والبدنية، ورفع الروح المعنوية للفريق قبل مواجهة فريق السد، الذي يملك خيارات فنية متنوعة، حيث يسابق هايل الزمن في محاولة إيصال الفريق إلى الجاهزية المثالية، خصوصا في ظل حالة النقص العددي في صفوف الفريق، بسبب التزام 9 لاعبين من الفيصلي في صفوف المنتخب الأول والأولمبي وهم: إحسان حداد، مهند خير الله، نزار الرشدان، عبيد السمارنة، يوسف أبو جلبوش، أمين الشناينة، عارف الحاج، ورزق بني هاني، إضافة للمحترف اللبناني مهدي خليل، وتكتمل صفوف الفريق بعد غد، بعد عودة لاعبي منتخب النشامى للتدريبات، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في بطولة الأردن الدولية الرباعية.
وأكد هايل، أنه يعتز ويفخر بتجربته الجديدة مع قلعة البطولات النادي الفيصلي الذي يملك تاريخا مشرفا محليا وعربيا وآسيويا، وشكر هايل في تصريح لـ"الغد"، بعد نهاية الجرعة التدريبية أمس، إدارة النادي على منحه الثقة لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، ومتمنيا أن تشهد المباريات المقبلة أداء جميلا يليق بسمعة النادي، الذي يملك حاليا لاعبين مميزين، وأنه يثق كثيرا بقدرات وإمكانيات اللاعبين وحرصهم على تقديم مستويات فنية مميزة.
وحرص هايل على رصد أوراق فريق السد القطري، من خلال متابعة مبارياته في الدوري القطري وبطولة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى متابعة مباراة المنتخب القطري مع المنتخب العراقي في البطولة الرباعية، حيث يضم المنتخب القطري عددا من لاعبي الفريق، وسيعمل هايل على إعداد التشكيلة القادرة على تحقيق الهدف، والتي توازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.
وحرصت جماهير الفيصلي على حضور التدريب الأول للفريق، والذي جرى على ملعب النادي بغمدان، وتقديم التهاني لهايل وجهازه الفني المعاون، وتشجيع اللاعبين وحثهم على طوي الصفحة الماضية، والتفكير بالمستقبل وتحقيق النتائج المميزة والإيجابية في منافسات دوري أبطال آسيا، والبطولات المحلية.

MENAFN15102023000072011014ID1107243127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث