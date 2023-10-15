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فرق المحترفين تعود للمنافسات المحلية من بوابة كأس الأردن

10/15/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – أوشكت الفرق المشاركة في منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن (CFI)، على استكمال تحضيراتها الفنية والبدنية، واختيار التشكيلة المناسبة لتحقيق الهدف بالتأهل لدور الثمانية من البطولة، حيث تشهد مباريات دور الـ16 مواجهات قوية وصعبة، ربما تحمل معها مفاجآت، بعدما جاءت نتائج مباريات دور الـ32 منطقية ومتوقعة، حيث صعدت الفرق الأكثر خبرة وقدرة على المنافسة إلى الدور التالي من البطولة.
وتأهلت فرق دوري المحترفين كافة، إضافة إلى أربعة فرق من دوري أندية الدرجة الأولى إلى دور الـ16، ليكتمل مشهد لقاءات هذا الدور، التي تنطلق يوم الخميس وتستمر لغاية يوم السبت المقبل.
والفرق المتأهلة من دوري الدرجة الأولى هي، الصريح والجزيرة الهابطان من دوري المحترفين الموسم الماضي، ومتصدرا ترتيب دوري "المظاليم "حاليا بالعلامة الكاملة، إثر تسجيلهما 5 انتصارات على التوالي، ليصبح رصيد كل منهما 15 نقطة، والسرحان صاحب المركز الرابع في سلم الترتيب، واليرموك الذي يحتل المركز الحادي عشر.
وتعود فرق أندية المحترفين للمشاركة في المسابقات المحلية، بعد فترة توقف زادت على أسبوعين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في منافسات البطولة الدولية الرباعية، حيث تأمل الأجهزة الفنية للفرق تخطى الدور والانتقال لدور الثمانية، والاطمئنان على الجوانب الفنية والبدنية تحضيرا لخوض مباريات الأسبوع السادس من منافسات دوري المحترفين، والتي تنطلق يوم السادس عشر من الشهر الحالي.
وتبدأ منافسات دور الـ16 من بطولة الكأس، وسط تنوع الآراء الفنية من المديرين الفنيين للأندية في فترة التوقف التي يخضع إليها دوري المحترفين حاليا، معتبرين في تصريحات سابقة لـ"الغد"، أن فترة التوقف سلاح ذو حدين فقد تكون إيجابية من جانب، فيما تكون سلبية من جانب آخر، مؤكدين أن العديد من الأندية ستجدها فرصة مناسبة لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، في الوقت الذي تسعى فيه أندية أخرى لسد الثغرات وتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها في محاولة منها البحث عن المنافسة المشروعة على اللقب".
وبين عدد منهم أنها ستضر بالأندية من النواحي كافة، وبالأخص المالية والفنية، وأشاروا إلى أن امتداد الموسم يكلف الأندية الأموال الطائلة في الوقت الذي تعاني فيه جميعها من ضائقة مالية قد تطيح بالآمال في ظل غياب التخطيط لتطوير آلية العمل، الأمر الذي يضع الأندية أمام مطبات كبيرة جراء عدم قدرتها على الالتزام مع اللاعبين والأجهزة، وهذا ينعكس على الأداء الفني للاعبين.
وقررت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الفيصلي مع سحاب، ومباراة الوحدات مع مغير السرحان، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن، بسبب سفر "الأزرق" للعاصمة القطرية لمواجهة فريق السد القطري في ثالث مباريات الفريقين بدوري أبطال آسيا، بينما يستقبل "الأخضر" فريق الكهرباء العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كما أعلنت دائرة المسابقات عن تأخير مباريات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى يوما واحدا، بسبب إقامة مباريات ثمن نهائي بطولة كأس الأردن.
وحسب جدول مباريات الدور الـ16، يلعب الجليل مع شباب العقبة عند الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الحسن، فيما يستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب البترا، وبالتوقيت ذاته، يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند السابعة والنصف على ستاد الحسن.
ويحل معان ضيفا على الأهلي عند الساعة الخامسة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب البترا، فيما يلتقي الحسين مع اليرموك عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، كما سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح، في حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، وذلك لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.

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