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العلاونة وعابدين يحصدان بطاقتي الاحتراف في ختام بطولة الأردن لبناء الأجسام

10/15/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- خطف البطل عمر العلاونة بطاقة احتراف الكلاسيك، فيما نال البطل إبراهيم عابدين بطاقة احتراف البدي بلدنج، في ختام بطولة الأردن لبناء الأجسام واللياقة البدنية أول من أمس، على مسرح قاعة الشهيد راشد الزيود، وسط حضور جماهيري تفاعل مع المستويات اللافتة.
وتبادل رئيس الاتحاد مأمون كلمات ومدير البطولة إياد مبروك تتويج الأبطال، وسلم الداعم صهيب حسين المكافآت المالية وقدرها 1000 دولار مناصفة بين البطلين العلاونة وعابدين.
وأكد كلمات، المستويات الرائعة والروح التنافسية التي تحلى بها الأبطال على مسرح البطولة، مبينا المشاركة الواسعة لجميع الفئات ومنها الماسترز فوق 40 عاما، ما يشير إلى أن الرياضية الجسمانية أصبحت نهجا للحياة ولا ترتبط بالأعمار، شاكرا الداعم صهيب حسين، الذي قدم حوافز مالية، مبينا أن هذا الدعم من شأنه أن يحفز الشركات ورجال الأعمال على دعم الرياضة والرياضيين، وشدد على أن البطولة حققت النجاح الإداري والفني تبعا لتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق.
من جانبه، أشار الحكم الدولي المحترف بلال الدويكات، إلى أن التحكيم كان علامة مميزة في إدارة فعاليات البطولة، منوها إلى جهود زملائه وتوزيع المهام بنجاح كبير وسلاسة سواء في الأدوار التمهيدية أو النهائيات لمختلف فئات البطولة، وخلت النتائج من الاعتراضات في ظل تعاون كبير من مدربي المراكز ولاعبيهم المتنافسين، مبينا أن البطولة حفلت بالقوة والندية، وزاد من حدة المنافسة رصد 3 بطاقات احتراف من الاتحاد الدولي للعبة.
أبطال الكلاسيك
- بطل أبطال الكلاسيك –over all- عمر العلاونة.
- طول 171سم: الأول: عمر العلاونة، الثاني: عمر ملحم، والثالث: صدام صوالحة.
- طول 175سم: الأول: محمد أبوبكر، الثاني: نبراس المومني، والثالث: زيد الزيات.
- طول 180سم: الأول: أحمد النجار، الثاني: شفيق عتوم، والثالث: قيس أبوشامة.
- طول فوق 180سم: الأول: عبدالله حايك، الثاني: محمد أبوشاويش، والثالث: أنصار الزيود.
أبطال البدي بلدنج
- بطل أبطال البدي بلدنج –over all- إبراهيم عابدين.
- فئة الشباب وزن تحت 75 كغم: الأول: أحمد الجابري، الثاني: مجد الدين مرزوق، والثالث: محمد شحادات.
- وزن فوق 75 كغم: الأول: محمد جبر، الثاني: إسماعيل جمال، والثالث: محمد منصور.
- فئة الرجال وزن 65 كغم: الأول: نورالدين الجراح، الثاني: عبدالله فيصل، والثالث: محمد زهدي.
- وزن 70كغم: الأول: فؤاد القرعان، الثاني: علاء الدين العلاونة، والثالث: أحمد حمدان.
- وزن 75كغم: الأول: إبراهيم عابدين، الثاني: وليد العمري، والثالث: أحمد الترك.
- وزن 80كغم: الأول: عبادة القرنة، الثاني: مصعب القطارنة، والثالث: عبدالله أبودية.
- وزن 90كغم: الأول: سلام غندور، الثاني: محمود السيد، والثالث: عبدالله أبودية.
- وزن 95 كغم: الأول: مأمون الصالح، الثاني: فلاح المهيرات، والثالث: سليمان اصبيح.
- وزن 100كغم: الأول: معتز البخيت، الثاني: حسام الحمادين، والثالث: أحمد محمود.
- وزن فوق 100كغم: الأول: أمجد عطيات، الثاني: زيد المحيسن، والثالث: علاء أبوالسعود.
- فئة الماستر: الأول: مأمون الصالح، الثاني: سليمان أبوصبيح، والثالث: عبدالله أبودية.

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