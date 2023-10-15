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النقع يكتب قصة نجاح بلغة الإرادة والتحدي في سماء الطائرة النسوية

10/15/2023 2:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- كتب فريق النقع قصة نجاح بلغة الإرادة والتحدي في "طائرة الشابات، تستحق أن تروى بالفخر والاعتزاز لهذا النادي القادم من عمق الأغوار الجنوبية، مكبلا بضيق الموارد المالية، وغياب البنية الرياضية التحتية، وصعوبة الحياة على المستوى المعيشي، ليحلق في سماء الإنجازات الرياضية، واعتلى منصات التتويج فارسا للقب دوري الشابات للكرة الطائرة، وطار به خارج العاصمة لأول مرة في تاريخ المنافسات، وفرض نفسه أيضا ضمن "عتاولة" فرق السيدات الأولى بالدوري الممتاز المستحدث بعد سنوات من العمل الجاد والدؤوب لخدمة الطائرة الأردنية.
هويمل: إنجازات من رحم المعاناة
ويروي المدير الفني لـ"طائرة" النقع ضرار هويمل القصة بأدق تفاصيلها منذ البداية إلى النجاح، قائلا: "بدأت الفكرة لدي من خلال عملي التدريسي للتربية الرياضية، واشتغلت فيما بعد مشرفا للنشاط الرياضي في مديرية التربية للأغوار الجنوبية، حيث وجدت بذرة الموهبة لدى عدد من الطالبات، وتطورت إلى فكرة تأسيس فريق من الشابات للكرة الطائرة، حيث آمن الأهالي بمشروعي، وقدموا لي كل سبل الدعم والرعاية، التي ذللت الكثير من الصعوبات خاصة فيما يتعلق بالعادات والتقاليد التي تقيد "الأنثى" رياضيا".
وأضاف: "وقع إختياري على مجموعة من البنات ضمن فئة عمرية ناشئة وشابة، وباشرت في تدريبهم وفق خطة نفذت بنودها من الصفر، فيما يتعلق بالجانب البدني والتكنيك والتكتيك، وانطلقنا بالتدريب على ملعب مكشوف الأرضية من "الإسفلت"، في إحدى المدارس التابعة للمنطقة، مراعيا طبيعة الأجواء الحارة بالأغوار، وتوزعت التدريبات على 4 أيام بالأسبوع في مدة زمنية لا تزيد على ساعة ونصف".
وتابع : "لاحظت التطور في أداء اللاعبات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، وتميزهن في البطولات المدرسية، ما زادني إصرارا على تقديم لاعبات من رحم المعاناة إلى رحاب الإبداع والإنجاز للكرة الطائرة الأردنية، وبحثت عن ناد أقدم له "الهدايا" الرياضية المجانية، فكانت البداية من فريق التعاون، وواصلن فيه اللاعبات تميزهن وشاركن في تحقيق إنجازات للنادي، خاصة في بطولات الشابات، إلا أن بعد المسافة وتنقل اللاعبات الطويل بين عمان والأغوار، والذي أثر على تحصيلهن الدراسي، وزاد من الأعباء على اللاعبات، دفعني إلى إنهاء ارتباطهن بالتعاون، والبحث عن ناد بالمنطقة يرعى طموح الشابات الرياضية".
وزاد هويمل: "طرحت الفكرة على نادي النقع بالأغوار الجنوبية، الذي أعطاني الضوء الأخضر لتمثيله في منافسات "االطائرة النسوية، الذي كسب النقع فيه احترام جميع المهتمين والمتابعين والمدربين، حيث نشارك في الفريق نفسه بمنافسات السيدات والشابات، ولفتن الانتباه في دوري السيدات، وحققن التميز في منافسات الشابات وجلبن الإنجاز الأول للنادي، وطرن باللقب إلى الأغوار والذي نقدمه هدية بسيطة للنقع وعائلات اللاعبات على جهودهم ودعمهم اللامحود للفريق".
وحول الإشادة التي حظي بها عمله الفني مع النقع من اتحاد وأوساط اللعبة، واختيار عدد من اللاعبات لصفوف المنتخب الوطني، قال هويمل: "لكل مجتهد نصيب، ومن الجميل أن تحصد ما زرعت لصالح اللعبة والمنتخبات الوطنية، وحقيقة أفتخر باختيار لاعبات من فريق النقع لصفوف المنتخب الوطني، حين قدمت فريقا يلعب للشابات والفريق الأول، ونجحنا مع الأول بالتأهل إلى الدرجة الممتازة المستحدثة للسيدات، وحملنا لقب الشابات عن جدارة واستحقاق، بمعدل أعمار فتية وإمكانات فردية وجماعية تستحق التقدير والاهتمام، وإن كان يؤرقنا بالنقع قلة الدعم المالي وضعف الإمكانات والبنية التحتية، إلا أن نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات وعد بتذليل الصعوبات كافة، أمام النقع القادم بقوة إلى منافسات الطائرة النسوية".
قطيشات: النقع حالة إيجابية
وأشار نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، إلى أن فريق النقع فرض حالة إيجابية في الطائرة النسوية تستحق الوقوف عندها مطولا، موضحا: "ما صنعه فريق النقع من تميز في منافسات السيدات، وتتويجه بلقب الشابات، فيه الكثير من الدروس والعبر، التي تتوجه إلى أوساط اللعبة، مفادها بأن الإرادة تصنع الانجاز من رحم المعاناة، حين تحدى النادي ظروفه المالية والمعيشية الصعبة، وحمل اللاعبات على قارب الإنجاز بما يلبي طوحاتهن الرياضية، بقيادة "الربان الماهر" الكابتن ضرار هويمل، والأخير ترفع له القبعات احتراما لنتاجه الفني المبهر، والذي حفزنا للتنقيب عن المواهب في مختلف المحافظات، في الوقت الذي زاد الحافز لدى الأندية المنافسة".
وبين قطيشات: "قدم لنا النقع بإجتهاد "هدايا" ثمينية من اللاعبات على مستوى منتخبي الشابات والسيدات، لذا نتوجه بالشكر والعرفان لإدارة النادي، والمدرب، في الوقت الذي وعدنا بالاتحاد إلى تقديم أشكال الدعم والرعاية كافة، لمواصلة النجاح في فكرته، المحفزة بالمقام الأول لبقية الأندية، وتعهدنا أيضا بدعم اللاعبات المختارات من الفريق إلى صفوف المنتخبات الوطنية، والاهتمام وتذليل الصعوبات، بما يخص تنقلهن لبعد المسافة بين عمان والأغوار، واحتياجاتهن بما يصب في مصلحة اللعبة".
الوسلاتي: النقع مثابر
من جانبه، أشاد المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي بإنجاز فريق النقع على صعيد السيدات، واللافت بلقب الشابات، شارحا: "إنجاز فريق النقع لافت ومميز، ليس بتأهل فريقه الأول إلى الممتاز، أو ظفر فريق الشابات بلقب الدوري فحسب، وإنما بما قدمه من نموذج مثابر يحتدى به، وما قدمه للعبة من مواهب فتية قابلة للتطور، وتشكيل إضافة نوعية للمنتخبات الوطنية". وأضاف "اخترت من فريق النقع 4 لاعبات للمنتخب الوطني، وسأعلن عنهن إلى جانب التشكيلة الرسمية، ولفت انتباهي التأسيس القوي من ناحية المهارة والتكنيك، وكمجموعة متناسقة من اللاعبات بأعمار فتية، ولفتت انتباهي اللاعبتين صفاء البوات، غيداء العشوش، والأخيرة تعتبر الأصغر عمرا بالمقارنة مع زميلاتها، فهي من مواليد 2009 في بطولة لمواليد 2004، إلا أنها الأفضل بتكنيكها ومهاراتها وإمكانياتها، في الوقت الذي أظهر مستوى الفريق نتاج الجهود الفنية للمدرب ضرار هويمل، وقدم رسالة إلى جميع الفرق ومختلف الفئات، بالاهتمام بالقواعد باعتبارها مصدر التفوق والإنجازات".

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