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حنان نصار... من أزقة الجيزة إلى مضمار القوى وحلبات الملاكمة

10/15/2023 2:23:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - شقت البطلة الذهبية حنان نصار طريقها بالإصرار والإرادة، وأعلنت عن ولادة نجمة رياضية قادمة من منطقة الجيزة، لترسم أحلامها الرياضية بريشة الإرادة رغم أنف الظروف، وتحدد أهدافها بمنطق الفتاة التي تقف على ناصية الحلم وتقاتل مجتمع الذكورية.
فككت نصار القيود الاجتماعية بـ"كاريزما" النجاح التي قدمتها على دروب التفوق الرياضي، حين أبدعت في سباقات اختراق الضاحية، وتابعت مسيرة الألق بالملاكمة، لتحوم كالفراشة وتلسع كالنحلة في حلباتها، وهي التي تدرس التمريض في السنة الثالثة بالجامعة الأردنية.
وتروي نصار حكايتها مع الرياضة بلغة التمرد على الواقع، قائلة: "طاردت هدفي في إثبات حقيقة أن الأنثى في الأسرة لا تقل شأنا أو أهمية عن الذكر، وبإمكانها أن تكون طوق نجاة لعائلتها في ظل الظروف المعيشية الصعبة، ونفذت خطتي في اتجاهين، الأول من خلال التفوق الدراسي، والثاني عن طريق التفوق الرياضي، خصوصا وأن والدي رياضي ومتابع مهووس بكرة القدم التي يتنقل في مبارياتها من محطة إلى أخرى".
وأضافت: "انضممت إلى تدريبات كرة القدم من خلال فرق مؤسسة خطوات في مخيم الطالبية، تحت إشراف مدربتي ريم الشمري، وسافرت مع المؤسسة مشاركة في العديد من البطولات، ورغم ممارستي للتايكواندو، وجهت الشمري إمكاناتي نحو رياضة ألعاب القوى، واختراق الضاحية تحديدا، وكانت تشرف على تدريباتي ومشاركاتي على صعيد البطولات المدرسية لوكالة الغوث التي كنت أحصل فيها عن المراكز الأولى".
وتابعت: "شاركت في بطولة اختيار عناصر المنتخب الوطني لمنتخب الشابات لمسافة 10 كم، المؤهلة للمشاركة في البطولة العربية لاختراق الضاحية 2019، وحصلت في تصفية الاختيار على المركز السادس، وتم اختياري برفقة 10 لاعبات للمشاركة في البطولة التي أقيمت في نادي البشارات، وتمكنت برفقة زميلاتي في فريق الشابات من التتويج بالميدالية البرونزية، ما أعطاني دفعة معنوية كبيرة لمواصلة رحلة الإنجازات".
واستهوت رياضة الملاكمة البطلة حنان، مشيرة إلى أن "الفن النبيل" صقل شخصيتها ومنحها الطاقة الإيجابية، شارحة: "بقيت في رحاب ألعاب القوى أتدرب بجد ضمن صفوف المنتخب الوطني، حتى حان موعد إحدى البطولات المحلية للملاكمة، وشجعتني الشمري لخوض التجربة في عالم الملاكمة النسوية، وهي التي تمارسها لاعبة ومدربة، ووجهت طموحي نحو الملاكمة، والتزمت بخطة تدريبات شاملة بإشراف الشمري في نادي الجيزة الرياضي، وفضلت الفن النبيل على ألعاب القوى، لأنها تفسح لي المجال بتفجير طاقتي، وتخلصني من كل الأفكار السلبية، وتبدد الضغط النفسي وتعلم الصبر والتحدي والانضباط".
وزادت: "رافقتني كلمات الملاكم الأسطوري محمد علي كلاي حين قال.. إذا كان عقلي يستطيع أن يتخيل شيئا، وقلبي استطاع أن يصدقه، يمكنني أن أحققه. لذا خضت التجربة وسط تشجيع عائلتي، ودعم وتجهيزات مدربتي خلال شهرين، معتمدة على لياقتي البدنية، وتدريبات فنية، وتنافست في وزن 50 كغم الذي توجت بلقبه، ما منحني جرعة كبيرة من الإصرار رغم التحديات، وسرعان ما اصطدمت بحاجز فيروس كورونا، ثم امتحانات الثانوية العامة التي طاردت النجاح فيها، باعتبارها سلاح مهم أشهره بوجه الظروف الاجتماعية، ورغم انقطاعي عن التدريبات لمدة سنة كاملة، إلا أن أحلامي بقيت تنام بجانب قفازاتي".
وأردفت نصار: "سرعان ما تم اختياري لمنتخب الشابات، الذي شاركته في منافسات بطولة العالم للشباب التي أقيمت في بولندا، وتعرضت فيها للخسارة، التي تكررت في بطولتي آسيا والعالم أيضا، وكلما خسرت زاد إصراري على النجاح والإنجاز أكثر، حتى تمت تسميتي للمشاركة في الدورة العربية بالجزائر، ووفقني الله بالتتويج بالميدالية الذهبية، وهي الأولى للأردن على مستوى الملاكمة النسوية".
وأكملت: "خضت غمار المنافسة في مسابقة الملاكمة ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي جرت بالصين مؤخرا، حيث فزت على لاعبة لاوس، وتعرضت للخسارة أمام بطلة العالم الهندية زارين بالمباراة الثانية، وكنت أمني النفس بتحقيق إنجاز جديد، وأتطلع إلى التعويض من خلال مشاركتي المنتخب الوطني لبطولة العالم في إيطاليا سعيا للتأهل إلى أولمبياد باريس".
وأكدت نصار أن أسرتها تعتبر الحافز الأول في التفوق الدراسي وتحقيق الإنجازات الرياضية، موضحة: "أقدر وقفة ودعم والدي وأمي وأشقائي، في الوقت الذي أنحني عرفانا لما صنعته والدتي لي، وما تحملته من قسوة الحياة والعمل لتوفير كل ما يلزمني للتفوق الدراسي والرياضي، ورفضت عملي لمساعدتها في تأمين لقمة العيش، وكانت تطالبنا الاهتمام بدراستنا أولا، وتدعم مواهبنا وطموحاتنا، والحمد لله قطعنا شوطا مهما دراسيا ورياضيا بدعم عائلتنا الرائعة".
وتسرد حنان معاناتها للتنسيق بين دراستها الجامعية والتدريبات، قائلة: "اضطر إلى تأجيل الكثير من الفصول، ما أخر تخرجي، والسبب يعود لبعد المسافة بين مكان إقامتي في زيزيا والجامعة الأردنية، وكذلك انشغالي بالتدريبات على صعيد النادي أو المنتخب الوطني، ويضاف إلى ذلك قلة الدخل المالي، حيث أحصل فقط على بدل مواصلات، ومكافأة مالية عند تحقيق الإنجاز، واضطر في بعض الأحيان إلى استئجار سكن في عمان، للتوفيق بين دوامي الجامعي وتدريباتي".
وختمت: "هذه المعاناة تشكل هاجسا وقلقا، خصوصا أن الرياضة النسوية تحتاج الكثير من الدعم، في ظل وجود اللاعبات المؤهلات لتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية، خصوصا الفردية منها".

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