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جبارة توقع على هدفها الأول بالدوري السعودي للسيدات

10/15/2023 2:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- وقعت نجمة المنتخب الوطني ومهاجمة نادي النصر السعودي ميساء جبارة، على أول أهدافها في الدوري السعودي للسيدات لموسم 2023-2024، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة التي اختتمت أول من أمس، وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبات الأردنيات.
وسجلت جبارة، الهدف الخامس للنصر في مرمى فريق الرياض من تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، في المباراة التي انتهت نتيجتها بفوز "العالمي" بسداسية بيضاء، ليحتل فريقها صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن فريقي الاتحاد والشباب.
ومنح فريق النصر شارة القيادة للهدافة التاريخية للمنتخب الوطني جبارة، بعد استمرارها مع الفريق لموسم جديد، ووضع بصمة جيدة معه في بطولة الدوري الموسم الماضي بعد الفوز باللقب، ومساهمتها في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة وقتها، علما بأنه تم استبدالها في منتصف الشوط الثاني.
وتمكن فريق اتحاد جدة الذي تلعب في صفوفه حارسة المرمى ملك شنك والمهاجمة شهناز جبرين، من التغلب على نظيره شعلة الشرقية بثلاثة أهداف دون مقابل، حيث شاركت النجمتان بصفة أساسية، فيما حملت جبرين شارة القيادة للمرة الأولى مع "العميد" نظير عملها الدؤوب مع الفريق منذ الموسم الماضي.
وحقق الشباب الذي تلعب في صفوفه المدافعة لانا فراس ولاعبة الوسط مي سويلم، الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في مباراة بدأت بها فراس اللقاء بصفة أساسية، في أول تجربة احترافية لها بمسيرتها الكروية، فيما لم تلعب سويلم اللقاء، وشاركت فرحة الفوز مع زميلاتها من دكة البدلاء.
وتقود فريق الأهلي المدربة الوطنية منار فريج، وتلعب معها حارسة المرمى روند كساب والمدافعة آية المجالي، حيث شارك الثنائي بصفة أساسية في اللقاء، إلا أن كساب لم تكمل اللقاء حتى نهايته وتم استبدالها.
وكانت المباراة الافتتاحية في البطولة، انتهت بنتيجة التعادل من دون أهداف بين فريقي الهلال والقادسية، علما بأن الفريقين لا يملكان في صفوفهما أي لاعبة أو مدربة أردنية.
وتشهد مباريات الدوري السعودي للسيدات بنسخته الثانية، حضورا جماهيريا جيدا مقارنة بالنسخة السابقة، وذلك في ظل الدعم الملحوظ من موسم لآخر من الاتحاد السعودي للكرة، والإقبال المتزايد من قبل المواطنات على ممارسة اللعبة أو مشاهدتها.
وشاركت فرق النصر، الهلال، الشباب والاتحاد الشهر الماضي ببطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية في عمان، وحقق النصر المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما خرجت بقية الفرق السعودية من الدور الأول.

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