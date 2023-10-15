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منتخب السيدات يؤكد مشاركته بـغرب آسيا بنسختها الثامنة

10/15/2023 2:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أكد المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم، مشاركته في بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة، والتي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، بمشاركة عدد واسع من المنتخبات.
ولم يكشف اتحاد غرب آسيا حتى الآن عن موعد ومكان إقامة البطولة بسنختها المقبلة حتى الآن، إلا أنه خاطب منتخبات الإقليم من أجل تحديد مشاركتهم من عدمها في البطولة، والتي تقام عادة بشكل سنوي.
وعلمت "الغد"، أن المحطة التحضيرية المقبلة للمنتخب الوطني بعد مواجهتي هونغ كونغ في 26 و29 من الشهر الحالي، تتمثل بالمشاركة في بطولة غرب آسيا، على أن تتوقف بعدها تدريبات المنتخب من أجل انضمام اللاعبات لفرقهن تحضيرا للموسم الجديد 2024.
وحافظ منتخب السيدات على لقب بطولة غرب آسيا العام الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بعد تتويجه باللقب والفوز في جميع مبارياته على الفرق المشاركة وهم: سورية، لبنان وفلسطين، ليفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه من أصل 7 نسخ لم يغب المنتخب عن أي منها.
وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس لخزائنه لهذه الفئة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن للعام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا باستضافته.
ويواصل المنتخب تدريباته بشكل يومي على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، تحضيرا لمواجهة نظيره هونغ كونغ في مباراتين وديتين ضمن فترات التوقف الدولي، تحت قيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش، ومساعده حسونة الشيخ، ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل.
ولم يحدد اتحاد الكرة بعد، مكان إقامة المباراتين أمام هونغ كونغ بسبب انشغال بعض الملاعب بمباريات الأسبوع السادس من دوري المحترفين للرجال، فيما من الممكن إجراؤها على أحد الملاعب التدريبية، بانتظار القرار النهائي والرسمي الأيام المقبلة.
وتضم قائمة المنتخب الأولية 32 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح وميساء جبارة.
ويحتل المنتخب الوطني للسيدات المركز 73 عالميا و13 آسيويا، فيما يتبوأ منتخب هونغ كونغ المركز 77 عالميا و14 آسيويا.

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