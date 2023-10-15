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6 لاعبين يدعمون قائمة المنتخب الوطني قبل لقاء العراق بـالرباعية

10/15/2023 2:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تشهد المباراة المقبلة للمنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره العراقي لتحديد المركزين الثالث الرابع ضمن منافسات البطولة الدولية الرباعية الودية التي تستضيفها عمان، دخول لاعبين غابوا عن قائمة المنتخب في المباراة الماضية أمام المنتخب الإيراني.
ومن المنتظر أن يدخل كل من: نور الدين الروابدة، محمد أبو زريق "شرارة"، يوسف أبو جلبوش، دانيال عفانة، أمين الشناينة ومهند أبو طه، في حسابات المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، سعيا لإشراكهم في المباراة المقبلة، ضمن خططه في محاولة إشراك أكبر عدد من اللاعبين لتجربتهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وغاب الروابدة وأبو زريق وأبو جلبوش وعفانة لعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية قبل مواجهة إيران، فيما لم يدخل الشناينة وأبو طه ضمن الخيارات بسبب التحاقهما بالمنتخب في اليوم ذاته من المباراة، عقب خوضهما مع "الأولمبي" مواجهة أمام مصر في اليوم السابق بالقاهرة.
ومن المتوقع أن يجري عموتة العديد من التغييرات على تشكيلة المنتخب الأساسية خلال لقاء العراق، بعد الخسارة الأليمة التي تعرض لها المنتخب أمام إيران بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي صاحبتها العديد من الأخطاء الفنية والفردية من اللاعبين، رغم الاقتراب من تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة، إلا أن اللاعب إحسان حداد أهدر ركلة جزاء أبعدت المنتخب من الوصول للمشهد الختامي للبطولة.
ويملك اللاعبون الغائبون عن المباراة الماضية إمكانيات فنية تساهم في تعزيز فرص المنتخب في تسجيل الفوز الأول له تحت قيادة المدرب المغربي، بعد 3 خسائر له عملت على تهبيط معنويات الشارع الرياضي في أمل المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة آسيا، أو المنافسة بالوصول لأدوار متقدمة في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في قطر.
وتضم قائمة المنتخب الوطني في التجمع الحالي 28 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبد الله نصيب "ديارا"، إحسان حداد، مهند خير الله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، محمود مرضي، علي علوان ويزن النعيمات.
ويواصل المنتخب تدريباته تحضيرا لمواجهة العراق عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد على ستاد عمان الدولي، وذلك بعد خسارة العراق من قطر بفارق الركلات الترجيحية 6-5، فيما تقام المباراة النهائية عند الساعة التاسعة مساء على الملعب ذاته بين قطر وإيران.
وظهر المنتخب العراقي بصورة جيدة في مباراته الأولى أمام قطر، وكان الطرف الأفضل في اللقاء بشكل عام، إلا أن تألق الحارس القطري معتز برشم ساهم في ذهاب المباراة لركلات الترجيح، وحسمها لاحقا، "العنابي"، ما يؤكد أن مواجهة العراق لن تكون سهلة على المنتخب الوطني.

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