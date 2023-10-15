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تعرّف على الآثار الجانبية لحليب اللوز

10/15/2023 2:22:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يشتهر اللوز بفوائده الصحية واستخدامات الطهي الشهية ومذاقه اللذيذ. يمكن تناول اللوز كوجبات خفيفة، ثم طحنه إلى دقيق وتحويله إلى حليب كريمي، المعروف باسم حليب اللوز.

ويعد حليب اللوز هو أحد أشهر منتجات اللوز التي أصبحت شائعة على نطاق واسع في الكثير من دول العالم بسبب قوامه ونكهته الغنية، ولكونه حليبا نباتيا صحيا ولذيذا، ويمكن أن يكون بديلًا للحليب البقري، بحسب ما نشره موقع "بولد سكاي" Boldsky المعني بالصحة.

لكن بالرغم من كل هذا وبحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يتعرض حليب اللوز في الآونة الأخيرة لانتقادات بسبب بعض آثاره الجانبية التالية، بحسب موقع العربية نت.

1. الحساسية
يمكن أن يثير حليب اللوز ردود فعل تحسسية لدى البعض ممن يعانون من حساسية اللوز أو الجوز، مما يؤدي إلى أعراض مثل الحكة والتورم وصعوبة التنفس.

2. مشاكل في الجهاز الهضمي
يمكن أن يواجه البعض مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات والإسهال، بعد تناول حليب اللوز بسبب محتواه من الألياف.

3. نقص غذائي
يفتقر حليب اللوز إلى العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في حليب البقر، مثل الكاليسيوم والبروتين، مما قد يؤدي إلى نقص التغذية إذا لم يتم تناول مكملات غذائية بشكل كافي.

4. محتوى السعرات الحرارية
يمكن أن يؤدي حليب اللوز، وخاصة الأصناف كاملة الدسم، كثيف السعرات الحرارية إلى زيادة الوزن إذا تم استهلاكه بشكل زائد.

5. المتغيرات السكرية
يمكن أن يحتوي حليب اللوز المُنكه أو المُحلى على نسبة عالية من السكريات المضافة، مما قد يساهم في زيادة الوزن ومشاكل الأسنان ومخاوف صحية أخرى.

6. محتوى الأوكسالات
يحتوي اللوز على نسبة عالية من الأوكسالات، والتي يمكن أن تساهم في تكوين حصوات الكلى لدى الأفراد المعرضين للإصابة عند تناولها بشكل مفرط.

7. نقص المعادن
يحتوي اللوز على حمض الفيتيك، وهو مضاد غذائي يمكن أن يمنع امتصاص بعض المعادن مثل الحديد والزنك، مما قد يؤدي إلى نقص المعادن.

8. مرضى الغدة الدرقية
يحتوي حليب اللوز على هرمونات الغدة الدرقية، وهي مركبات يمكن أن تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية عند تناولها بكميات كبيرة، مما يؤثر على الغدة الدرقية. لذا، لا يناسب حليب اللوز مرضى الغدة الدرقية.

9. الأطفال والرضع
لا يناسب حليب اللوز الأطفال الرضع والأطفال في مرحلة النمو، لأنه يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لنموهم وتطورهم. ولا يوفر حليب اللوز المستويات اللازمة من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الضرورية لتغذية الرضع.

10. مرضى السكري
على الرغم من أن حليب اللوز منخفض الكربوهيدرات فإنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، خاصة لمرضى داء السكري أو مقاومة الأنسولين.


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