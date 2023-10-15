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جيزيل خوري في آخر لقاء مصور: ليس جميلاً الرحيل (فيديو)

10/15/2023 2:22:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غادرت جيزيل خوري هذه الدنيا فجر اليوم الأحد عن 62 عاماً في منزلها في بيروت محاطة بولديها، بعد صراع طويل مع المرض.
"بيروت واحدة ولا بيروت أخرى". هذا ما قالته خوري في آخر لقاء مصور مع الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، ضمن برنامجه "حديث مع ريكاردو".

لم تخف خوري شدة تأثرها بسبب مغادرة بيروت، وقد عبرت عن هذه الحرقة بالقول إنه ليس جميلاً الرحيل عن بيروت: "مش حلو نتركها".

تصف بيروت بالمدينة التي تفتح أبوابها للجميع، ولا تحب من الناس إلا من يشبهونها: "أنا اعشق بيروت. بالنسبة لي هي لبنان لانها تمثل فكرة لبنان الأساسية التي برأي بدأت تغيب. ولهذا بيروت تغيب". وتقول متأثرة: "القرى والمناطق جاءت الى لبنان الجديد الذي هو بيروت، الذي يحمي كل الناس، والذي الناس تلتجئ اليه.

بيروت واحدة ولا بيروت اخرى". وحين سألها كرم ما إذا كانت دمعتها "صارت سخية أكثر" مع مرور الوقت، قالت الإعلامية اللبنانية "نعم، خاصة بعدما تركت بيروت. مش حلو نتركها. مش حلو". بيروت تختلف عن كل المنطقة. لا تشبه أي مدينة أخرى، "بيروت الحريات الاجتماعية والسياسية والنقاش".

قصّتي مع سمير
تحدثت جيزيل في اللقاء عن مقربين خسرتهم: والدها وشقيقها وزوجها، لكن كان الى جانبها دائمًا الحضن القوي الذي تحتمي به، هو حضن والدتها.

هل رحل قسم كبير من جيزيل حين رحلت والدتها؟ تقول: "اعتقد اننا لا نتحمل ان نفقد امهاتنا من هذه الدنيا"، لافتة إلى أنها ورثت عن والدتها سمة مميزة وهي "قوة العزيمة للاستمرار".

تعتذر جيزيل في هذا اللقاء من كل شخص تسببت له بأذى من دون أن تعلم، وتخشى أن يكون الغد قاسياً على من تحب. قالت: "أرى العالم بشعاً، ويزداد بشاعة. أخاف على جيل جديد يولد. في أي عالم سيعيشون؟ بشع!".

تحب جيزيل أن يرى الناس فيها الشغف الذي قاد كل خطواتها المهنية والشخصية دائمًا. قالت: "فعلت كل ما فعلته بحب. لم أقم بأي شيء من دون حب".

هذا الحب رافق جيزيل قزي منذ ولادتها في العقيبة بقضاء كسروان في لبنان. درست التاريخ في جامعة روح القدس – الكسليك، والاعلام في الجامعة اللبنانية. تزوجت في سن العشرين من الطبيب إيلي خوري، واحتفظت بكنيته حتى موتها.
ثم تزوجت من الصحفي والكاتب والمؤرخ سمير قصير، الذي اغتيل في بيروت في 2 يونيو 2005.

منذ وفاة قصير، نشطت جيزيل خوري في الترويج لأفكاره وبمساعدة الأصدقاء والعائلة، وأسست "مؤسسة سمير قصير" ومركز "سكايز" للحرية الإعلامية والثقافية.
حملت جيزيل لواء الكلمة الحرة والرأي الجريء منذ بداياتها في عام 1985 على شاشة "إل بي سي" مقدمةً لبرامج حوارية ثقافية. ثم انضمت إلى "إم بي سي" في عام 2002 لتساهم في إطلاق "العربية"، ولتستضيف عبر شاشتها برنامجًا حواريًا سياسيًا أسبوعيًا استمر من 2003 إلى 2013، اتضافت فيه نحبة صناع القرار السياسي من رؤساء دول ورؤساء وزراء، ووزراء خارجية عرب.

في عام 2009، شاركت في تأسيس شركة "الراوي" للإنتاج، وكان باكورة مشاريعها أربع حلقات تجمل سيرة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

في عام 2013، بدأت جيزيل خوري تقدم برنامج "المشهد" على شاشة "بي بي سي عربي"، لتحطت رحالها أخيراً في "سكاي نيوز عربية" منذ عام 2020، مقدّمة "مع جيزال".

فهل انتهى مشوار عمرها الحافل بالشغف؟

-صحيفة إيلاف، بقلم "مروان شلالا"


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