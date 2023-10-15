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كيف تعرف إذا كنت تعاني من ارتجاج في المخ خلال الحروب؟

10/15/2023 2:22:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع تصعد العدوان الإسرائيلي عل قطاع غزه في يومه التاسع بلغت أعداد المصابين ما يزيد على 9000 مصاب فلسطيني و 2329 شهيدا كما طالت الإصابات الناجمة عن الحرب صفوف الصحفيين أيضاً، مع قصف مواقع تغطية أو مقرات المؤسسات الإعلامية، فكيف تتجنب الإصابة بارتجاج المخ؟ وكيف تعالجه في حالة الإصابة؟

إصابات الدماغ الرضحية
على الرغم من تعدد أنواع الإصابات، فإن إصابات الرأس والدماغ تعدُّ مصدر قلق خاص، وتنطوي الأسباب الشائعة لإصابات الرأس على السقوط وحوادث السيارات والاعتداءات وحوادث السير أو خلال ممارسة الرياضة.

ويحدث ارتجاج المخ بعد تلقي خبطة أو هزة أو السقوط على الرأس أو حدوث إصابة في الجسم تتسبب في تحرك الرأس والدماغ بسرعة ذهاباً وإياباً، وفقاً للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يمكن أن تتسبب أي من هذه الحركات المفاجئة في ((ارتداد الدماغ أو التفافه في الجمجمة، ما قد يؤدي إلى تغيرات كيميائية في الدماغ وتمدد وتلف لخلايا الدماغ))، بحسب المركز.

ويمكن أن تؤدي التغييرات الكيميائية إلى أعراض مثل الشعور بالدوار أو الارتباك اللحظي أو مشكلات طويلة الأمد مع النوم والذاكرة والتعلم وحتى تغييرات الشخصية.

وعلى الرغم من عدم ظهور أعراضها خارجياً، فإن الارتجاجات تُصنف على أنها إصابات مؤلمة في الدماغ، كما وصفتها جولي ستام، مؤلفة كتاب ((أدمغة الرياضيين الشباب بين العلم والخرافة والمستقبل)).

وقالت ستام، وهي أيضاً أستاذ مساعد سريري في قسم علم الحركة في جامعة ويسكونسن ماديسون، في مقابلة لشبكة ((CNN))، إن مدى خطورة الإصابة لا تكمن في حدوث نزيف ما في الدماغ، ما يجعلها أمراً مهدداً للحياة، لكن الارتجاج ممكن أن يكون له عواقب كبيرة جداً وأعراض دائمة، ويمكن أن يعطل حياة الناس؛ لذا فهو إصابة خطيرة.

كيف تحدد ارتجاجات المخ وتعالجها؟
يمكن أن تزيد إصابات الرأس المتكررة من خطر الإصابة بالاعتلال الدماغي المزمن، أو (سي تي إي) وهي حالة مرتبطة بفقدان الذاكرة والارتباك ومشكلات التحكم في رد الفعل، والعدوانية والاكتئاب والسلوك الانتحاري، وكذلك الخرف المبكر.
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لذلك، ما الذي يمكنك فعله لحماية نفسك من الارتجاج وتحدده وتعالجه؟

1. لا يشترط فقدان الوعي عند الإصابة بالارتجاج
فقدان الوعي ليس شرطاً لتحديد الإصابة بالارتجاج، فأقل من عشرة في المئة من الارتجاجات تؤدي إلى فقدان الوعي، وفقاً لنصائح ستام.

2. يمكن أن تصاب بالارتجاج وأنت مرتدي خوذة
يمكن أن يحدث ارتجاج المخ في حالة عدم وجود إصابة مباشرة في الرأس، بل بمجرد تعرض الجسد للضربات أو الاهتزاز، ولهذا من الضروري معرفة أنه حتى وإن ارتدى المصاب خوذة أثناء الإصابة، لا تستطيع الخوذة أن تمنع جميع الارتجاجات.

3. لا تتجاهل أعراض الارتجاج الأقل وضوحاً
قالت ستام إن لاحظت مشكلات في النظر، أو الارتباك الذهني، أو الدوخة، أو الاتزان وعدم القدرة على المشي، قد تكون كلها علامات وأعراض ارتجاج، ومن ضمن الأعراض الأقل وضوحاً، ولكنها مهمة لتشخيص الارتجاج، صعوبة في النوم أو عدم النوم بما يكفي، أو اللامبالاة أو أن يصبح الشخص عاطفياً للغاية، وقد تأخذ تلك الأعراض وقتاً حتى تظهر.

4. قم باتباع البروتوكول العلاجي بعد التشخيص
بينما تكون الراحة التامة هي الأفضل بعد الارتجاج، إلا أن ممارسة بعض التمارين الخفيفة مفيدة في علاج الارتجاج أيضاً، تلك التمارين، مثل المشي الخفيف أو ركوب دراجة ثابتة، إن مورست بعد 24 إلى 48 ساعة من الارتجاج، فهي تهدف إلى الحد من تفاقم الأعراض، إذ ستزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ما يساعد الدماغ على التعافي بشكل أسرع.

تشخيص ارتجاج المخ بالذكاء الاصطناعي
ظهر استخدام حركات العين لتشخيص الارتجاج كتقنية واعدة منذ عام 2010 تقريباً، وقد جمعت شركة أوكولوجيكا بين حركات العين و الذكاء الاصطناعي لتطوير جهاز آي بوكس لتطوير أداة تشخيصية موضوعية.

وتقول أوزما ساماداني من مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك إن تلك التقنية تشبه ما يقوم به الطبيب عندما يحرك أصبعه أمام عينَي الشخص بعد أي إصابة في الرأس، لكن هذه الحركة ستكون آلية.

وأضافت أنه يمكن تكرار هذا الفحص، في حين أن طريقة تتبع إصبع الطبيب ستعتمد دوماً على اختلاف الأطباء في تقييم مدى تحسن المريض؛ ولهذا طورت ساماداني التقنية الجديدة؛ لأنها كانت بحاجة لوسيلة يُعتد بها لتقييم ارتجاجات المخ، وقالت إن التشخيص الدقيق سيحسن رعاية المريض وسيوفر تقييمات أكثر دقة بشأن وقت العودة لأعمالهم بعد الإصابة في الرأس.

وقام فريق الدراسة بفحص 75 شخصاً تعرضوا لحوادث، ليس في الرأس بالضرورة، بالإضافة إلى 64 متطوعاً أصحاء، وقاموا جميعاً بمشاهدة شريط فيديو لمدة أربع دقائق، بينما كان جهاز كمبيوتر يتتبع حركة أعينهم.

ويوضح الكمبيوتر متى تتحرك عيونهم في اتجاهين معاكسين، وترتبط حركة العيون في اتجاهين معاكسين منذ قرون بوجود إصابة في المخ، كما يرصد جهاز الكمبيوتر علامات الارتجاج في بعض المرضى لم تكشف عنها الأشعة المقطعية.

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