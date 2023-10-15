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فوق الجثث المحروقة بالفسفور الأبيض

10/15/2023 2:22:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غازي الذيبة
فوق سمائك يا غزة
فوق عيون الأطفال الرضع في أحيائك
فوق الجثث المحروقة بالفسفور الأبيض في أرجائك
فوق الموت
فوق أغاني الصيادين على بحرك
فوق الصمت
فوق الليل المنتشر على الأرجاء
فوق الأشلاء
فوق أهازيج النسوة في حقل الزيتون
فوق جنازير الدبابات المسعورة
فوق رقاب القتلة
صوتك يتزنر بأغاني البحر
وعلى كتفيك نجوم المُحترقين.
..
فوق صواري سفن التواقين إلى الحرية
نشتعل زهورا من حب في أوراق التاريخ
ونكتب فوق الأسوار المحروسة بالألغام:
حرية.
..
فوق هدير الطيارات على "تل الكاشف"
فوق المنكبين على وقف النبض
فوق عظايات السلم المنتفخ ببطن الجيف الدولية
فوق الأمم المتحدة ورايتها الخرساء
فوق رصاص الغدر
وشماتة إخوتنا في القهر
فوق ظلال النهر
فوق قيامتنا المنسوجة في ليل القمم الضوئية
ننسج رايات الفجر
لنطوق بستان الله الأخضر في تلاتك بالحرية.
..
فوق مجازرهم في "الفاعورة"
فوق المعبر في قلب رفح
فوق النار على الأسوار
فوق رصيف الأزهار
ننقش عند القمر الناشف يا غزة هاشم
اسم الحرية بالدم
ونلونه بالأقلام المكسورة في الكلمات بالحرية.
..
فوق الطعنات
وغدر العم وابن العم
نرفع رايتك الخضراء.. ولا نستسلم
نتلعثم باسمك.. ولا نستسلم
نتعثر بالجثث المحروقة فيك..
ولا نستسلم
نتعلم أن الله قريب جدا منك
ولا نستسلم
ونطير إلى ضو العزة فيك ولا نستسلم
ونردد أسماء الشهداء الحسنى في نبضك
فوق القصف وتحت النار..
ولا نستسلم
ونعيد إلى الكلمات توهجها الأول
ونرتب بيت الحب الأول
وندوزن قيثار نشيدتنا الأولى
ونغني باسم فلسطين أم الشهداء..
ولا نستسلم
نحمل أحلام الأطفال المفقوءة
ورفيف الآه المهدورة فوق الرمضاء
ولا نستسلم
ونحط القلب على أجنحة الريح
كي يعزف أنشودته الأبدية: حرية.
..
الله هنا
والحب هنا
والخير هنا
ودماء الشهداء
وأغاني العودة
والطلقاء
وبقايا الدم على شجر الدار
والأسوار
والنور الآتي من أقصى نقطة دم
حتى النور النائم في طرف الغيم:
حرية.
..
الحزن كما نعرفه أخضر كالدم
يزرع قذلته المرخية فوق الرأس
ويمشي بين الناس
ويغني باسمك يا غزة
باسم الأطفال الرضع
والخيم المنصوبة في أهواء الطعنات
باسم مناديل النسوة يودّعن بقاياهن قبيل الظهر
سيجيء الفجر على فرس النهر
ويعلي رايته لترفرف فوق الأقواس:
حرية.
..
فوق الصور المثلومة للأطفال
فوق الصمت القاهر
والصمت الغادر
تخرج من غيم دخان الصليات على غزة
نار أوقدها الله لتشعل هذا الثلج الميت بالأوهام
تتدفق صرخات من أطفال رضع
من أشلاء نساء تتضرع
من جثث تتفحم تحت القصف الهمجي
من قلب مغروز بالسم
من أول نبض يتحرك حذرا فوق اللغم
نطلق عصفور الضوء ونصرخ
في حفل التفجير الأممي:
حرية.
..
من أمنية النبض الدافق في شريان السجن
من آهات أب مفجوع برحيل الزوجة والإبن
من تحت ركام الحزن
من قطع اللحم البشري المتوهج بالفسفور الأبيض
من ريح تصعد أعلى الضوء
وتبني بيتا هدمته الإف 16
من وسط الظلمة في جامعة الدول العربية:
حرية.
..
يا غزة
علمنا الحزن بأن نحتمل الحزن
وعلمنا السجن بأن نتدرب في الليل على الآهات
الليل طويل فينا والكلمات
طعنات ترقد في جسد الطعنات
لم نحملها في الموت إلى مقبرة الخوف
ووقفنا مذهولين
نزرع من خفقات الريح خيولا وسهولا
ومنازل من أقمار ترقص للحرية
وهتفنا باسم الثورة والنوار
والعصفور المطلق في فلوات النار
باسم الأحرار
باسم القبلة والريش على فوهات بنادقنا
باسم الثوار
سنغني تحت سمائك يا غزة
حرية
وسنرفع فوق مآذنك المحروسة بالأزهار
أنشودة حراس البيارات
وأغاني الصيادين السمر
وهتاف الصبية في يوم مختنق بالغارات
وتراتيل النايات.
..
ستحلق في أجواء نهاراتك
أسراب من ومض نبوي
لنضيء الليل النائم في قاعات المؤتمرات
أصوات تطلع من قلب الليل
باسم النهر
وباسم البحر
وباسم الخيل
سننادي يا الله: حرية.
..
يا غزة
يا امرأة مزقها القصف
وحاصرها القتلة من كل جهات العسف.
..
يا غزة
يا أسراب سنونو تتمرق برقا فوق العتم
لتضيء على قلب المتوسط في ظلمته
أجنحة طيور تتقافز
فوق كراريس الرسم بمدرسة الفاعورة
وعلى أطراف حناياها
رسم الاطفال منازلهم بالحزن تُهدّم.
..
باسم الحرية
باسم الشمع المتدفق من أصواتٍ ثكلى
سنعلق فوق البر وفوق الفجر
هواء يكتب فوق الشطآن المحروسة بالخذلان:
حرية.
..
فيا رب الحرية
لا تتوقف عن منح نياشينك للمكلومين
لا تسقط نعش الشهداء عن الأكتاف
فالشهداء هنا في آهتنا المصلوبة
يرتجفون من الطعنات
امنحهم خبزا
لوزا
ملحا
بعض مودتك العلوية
أطلقهم في جنة مجدك
يحتفلون مع الكلمات المنسوجة في قلب العتمة
بالحرية.

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