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سيرين عبد النور تنتقد منشورا لـرويترز: خافوا الله

10/15/2023 2:22:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتقدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، الطريقة التي اعتمدتها وكالة "رويترز" خلال نعيها مصورها الصحفي عصام عبدالله، الذي ارتقى أول أمس شهيدا خلال تغطيته الاحداث على الحدود اللبنانية، بعد تعرضه للاستهداف من قبل الإسرائيليين.

وفي التفاصيل، نشرت وكالة رويترز صورة للشهيد عصام، وأرفقتها بالتعليق التالي: "مقتل مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله في جنوب لبنان في إطلاق صواريخ من ناحية إسرائيل".

ما كُتب استفز سيرين عبد النور، التي أعادت نشر التغريدة على حسابها عبر تويتر، وعلقت عليها بالقول: "من ناحية اسرائيل ؟ ولك قولوها قولوا صاروخ صهيوني استهدف الصحافة اللبنانية وقبلها الصحافة العربية لاسكاتهم عن نقل الحقيقة!".

وختمت سيرين كلامها بالقول: "عشو خايفين ؟ منهن ؟ ولك خافوا الله !!!".







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