سيرين عبد النور تنتقد منشورا لـرويترز: خافوا الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتقدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، الطريقة التي اعتمدتها وكالة "رويترز" خلال نعيها مصورها الصحفي عصام عبدالله، الذي ارتقى أول أمس شهيدا خلال تغطيته الاحداث على الحدود اللبنانية، بعد تعرضه للاستهداف من قبل الإسرائيليين.
وفي التفاصيل، نشرت وكالة رويترز صورة للشهيد عصام، وأرفقتها بالتعليق التالي: "مقتل مصور تلفزيون رويترز عصام عبد الله في جنوب لبنان في إطلاق صواريخ من ناحية إسرائيل".
ما كُتب استفز سيرين عبد النور، التي أعادت نشر التغريدة على حسابها عبر تويتر، وعلقت عليها بالقول: "من ناحية اسرائيل ؟ ولك قولوها قولوا صاروخ صهيوني استهدف الصحافة اللبنانية وقبلها الصحافة العربية لاسكاتهم عن نقل الحقيقة!".
وختمت سيرين كلامها بالقول: "عشو خايفين ؟ منهن ؟ ولك خافوا الله !!!".
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