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العالم يودع أقراص الدي في دي

10/15/2023 2:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



على مر السنوات، تغيّر منظور العالم إلى كيفية مشاهدة الأفلام دون الحاجة إلى الذهاب إلى السينما أو مشاهدة التلفزيون، وظلت ذكريات شرائط الفيديو والأقراص المرنة (فلوبي) في ذاكرة الأجيال، حتى جاء عصر الأقراص المضغوطة (سي دي)، ومن ثم أقراص الفيديو الرقمية المعروفة اختصاراً باسم (دي في دي)، لكن كل هذه الاختراعات التي كانت رائجة جداً في وقتها، اختفت مع مرور الوقت وأصبحت ضحية للتطور التكنولوجي.
يبدو أن العالم يودّع أقراص الفيديو الرقمية (دي في دي) بشكل رسمي، بعدما استغنى عن استخدامها لصالح الاشتراكات في منصات البث المختلفة، إذ أعلنت شركة (بست باي) لبيع الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بالتجزئة، عن التخلص التدريجي من مبيعات أقراص (دي في دي) و(بلو راي) بحلول أوائل العام المقبل 2024.

ليست (بست باي) الشركة الوحيدة التي بدأت التخلص من الوسائط المادية في الأشهر الأخيرة، ففي الشهر الماضي، انتهت خدمة (دي في دي عبر الإيميل) الخاصة بشركة نتفلكس.، نقلا عن سي ان ان.

كيف ظهرت أقراص الفيديو الرقمية (دي في دي)؟
في عام 1995، اتفقت مجموعتان من الشركات شملت سوني وفيليبس وتوشيبا وتايم وارنر، على تنسيق مشترك لتكنولوجيا الأقراص الرقمية المتنافسة من الجيل الثاني، وفي عام 1996، طرح أول مشغل لأقراص الفيديو الرقمية للبيع في اليابان.

وجاءت الأقراص الرقمية كنوع من الأقراص الضوئية المستخدمة لتخزين البيانات وكمنصة للوسائط المتعددة، وتعددت تطبيقاته التجارية من تشغيل الصور المتحركة المسجلة إلى برامج التلفزيون.

تمثل أقراص الفيديو الرقمية الجيل الثاني من تكنولوجيا الأقراص المضغوطة (سي دي)، وبعد وقت قصير من إصدار أول قرص صوتي مضغوط بواسطة شركتي سوني وفيليبس في 1982، كانت الأبحاث جارية لتخزين فيديو عالي الجودة على القرص نفسه مقاس 4.75 بوصة

ويتشابه قرص الفيديو الرقمي مع محرك الأقراص المضغوطة، لأنه يستخدم الليزر لقراءة البيانات الرقمية المشفرة على القرص، لكنه يسمح بالتخزين بكثافة أكبر.

وكان يمكن لقرص (دي في دي) مزدوج الطبقة أن يحتوي على أكثر من 16 غيغابايت من البيانات، أي أكثر من 10 أضعاف سعة القرص المضغوط.
أصبحت أقراص (دي في دي) ذات الوجه الواحد هي الوسائط الأكثر شعبية لمشاهدة الأفلام في المنزل، لتحل محل شرائط الفيديو.

وسرعان ما أعرب المستهلكون عن تقديرهم لراحة الأقراص، فضلاً عن الجودة العالية لصور الفيديو، وتفاعل عناصر التحكم الرقمية، ومساحة التخزين الواسعة للأقراص.

لكن منذ عام 2008، انخفضت مبيعات أقراص (دي في دي) بنسبة تزيد على 86 في المئة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية والركود الذي صاحبها، إضافة إلى ارتفاع عدد العملاء الذين يشترون نسخاً رقمية من الأفلام حسب الطلب، وإطلاق خدمات البث المباشر.

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