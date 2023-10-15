Sunday, 15 October 2023 10:06 GMT

بعد موقف فرانكفورت للكتاب الداعم لإسرائيل.. انسحابات تتوالى ورفض للمشاركة

10/15/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن منظمو معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، تضامنهم الكامل مع إسرائيل، وبالمقابل ألغي حفل توزيع جائزة الروائية الفلسطينية عدنية شبلي، ما أغضب اتحاد الكتاب العرب ومشاركين آخرين بالمعرض ودفع عدة مؤسسات للانسحاب.
وكان من المقرر أن تتسلم الكاتبة الفلسطينية -المقيمة في برلين- عدنية شبلي، جائزة أدبية تمنحها الجمعية الأدبية الألمانية "ليتبروم" في معرض فرانكفورت عن روايتها "تفصيل ثانوي" (2017) يوم الجمعة المقبل، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وجاءت الرواية في قالب درامي ولا تشمل تفاصيل سياسية مباشرة، وتدور في زمنين منفصلين حيث تحكي قصة فتاة فلسطينية من النقب يغتصبها جنود إسرائيليون بعد عام واحد من النكبة الفلسطينية، بينما تحاول فتاة أخرى بعد نصف قرن البحث عن وقائع الجريمة الأولى. وتؤرخ الرواية للمعاناة الفلسطينية بدءا من التهجير في زمن النكبة وحتى المنع من التنقل بين مناطق الأراضي الفلسطينية.
ونُشرت الترجمة الإنجليزية للرواية، بقلم إليزابيث جاكيت في عام 2020، وتم إدراجها في القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية في العام التالي وفي قوائم جوائز أخرى.
وقالت جمعية "ليتبروم" في بيانها للإعلان عن الجائزة، إن رواية شبلي "عمل فني مؤلف بدقة يحكي عن قوة الحدود وما تصنعه الصراعات العنيفة بالناس"، وأكدت الجمعية التي تسعى لدعم أدب الجنوب العالمي من بلدان أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، أنها لم تغير موقفها في منح جائزتها لرواية عدنية شبلي رغم الانتقادات والاتهامات.
وكانت جمعية المؤلفين الألمان أبدت في وقت سابق عدم قبولها للانتقادات الموجهة للرواية، وقالت إيفا ميناسي، المتحدثة باسم نادي القلم في برلين "لا يوجد كتاب يصبح مختلفا (أفضل أو أسوأ أو أكثر خطورة) بسبب تغير السياق الإخباري"، وتابعت "إما أن يكون الكتاب مستحقا للجائزة، أو لا يكون.. إن قرار لجنة التحكيم بشأن شبلي، والذي صدر قبل أسابيع، كان في رأيي قرار جيد للغاية. وسحب الجائزة منها سيكون خطأ جوهريا، من وجهة نظر سياسية.. ومن وجهة نظر أدبية".
معرض فرانكفورت ينحاز لإسرائيل
وتحدث يورغن بوس، مدير معرض فرانكفورت للكتاب بانحياز صارخ للرواية الإسرائيلية وقال "إن حرب الإرهاب ضد إسرائيل تتناقض مع جميع قيم معرض فرانكفورت للكتاب. يدور معرض فرانكفورت للكتاب دائما حول الإنسانية، مع التركيز على الخطاب السلمي والديمقراطي. لقد تحطمت هذه الإنسانية مرة أخرى بسبب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل".
وأعلن مدير المعرض عدم إمكانية إقامة الحفلات الموسيقية بالمعرض وأضاف "سنعطي الأصوات اليهودية والإسرائيلية مساحة أكبر بشكل خاص في معرض الكتاب" وأعلن عن فعاليات فنية وأدبية تضامنية مع إسرائيل إضافة لمشاركة نادي القلم في برلين في تنظيم حدث بمسرح المعرض بعنوان "بدافع القلق على إسرائيل".
ولم يذكر مدير المعرض شيئا عما إذا كان سيتم إفساح المجال لأي أصوات فلسطينية. بالمقابل، لا تشهد فعاليات المعرض المصاحبة أي مشاركة من أدباء أو كتاب أو مفكرين فلسطينيين.
في المقابل، أعلنت هيئة الشارقة للكتاب في بيان رسمي انسحابها من معرض فرانكفورت لهذا العام، لتأييد دور الثقافة والكتب لتشجيع الحوار والتفاهم بين الناس، وأضافت "نحن نعتقد أن هذا الدور أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى". وجاء بعد ذلك بيان لجمعية الناشرين الإماراتيين أعلن انسحابهم من المعرض بسبب بيان المنظمين الأخير الداعم لإسرائيل.
ومن القاهرة أعلن اتحاد الناشرين العرب انسحابه من المشاركة بالمعرض، وقال في بيان "في ضوء موقف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة، والتصريحات الصادرة في هذا الشأن، فقد قرر اتحاد الناشرين العرب سحب مشاركته في المعرض".
وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل مع خبر الانسحاب، وأثنى كتاب وأدباء بينهم الروائي العراقي محسن الرملي على قرار انسحاب هيئة الشارقة للكتاب من المعرض.
وتفاعل رواد آخرون مع دعم منظمي المعرض لإسرائيل، وعبرت الناشطة كيارا عن شعورها بالخزي تجاه موقف المعرض لما يحدث في فلسطين، وأضافت "لم يكتفوا بإلغاء حفل توزيع جائزة الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بل أيضا يعلنون تضامنهم مع إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي".
وعلق الناشط عارف ذو الكفل متعجبا مما يحدث "تدعمون الإبادة الجماعية الفلسطينية!، باعتبارك شخصا ينظم معرضا للكتاب، من المتوقع منك أن تكون قادرا على قراءة وفهم الوضع الحالي، ومن الواضح جدا أن إسرائيل هي الشرير (كما كانت دائما)".

MENAFN15102023000072011014ID1107243109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث