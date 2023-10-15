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الارتحال إلى الخيال للقواسمة.. بحوث في الشعر ونقده

10/15/2023 2:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر عن دار الخليج للنشر والتوزيع كتاب بعنوان "الارتحال إلى الخيال"، للدكتور محمد عبدالله القواسمة وهو كتاب نقدي أدبي ويشتمل على تسعة بحوث في الشعر ونقده.
يضم الكتاب مجموعة من البحوث في الشعر العربي من مختلف أجناسه وأنواعه: الشعر العمودي (البحر الخليلي)، وشعر التفعيلة، وقصيدة النثر. وتوزعت البحوث على ظواهر وموضوعات شعرية عامة، كما في بحوث: "الصورة الشعرية بين الحقيقة والمجاز"، و"الشعر الإلكتروني التفاعلي"، و"رثاء القدس في الشعر العربي الحديث"، و" الهوية في ثلاث مجموعات من الشعر الفلسطيني المعاصر"، و"إيقاع السرد والحوار في الشعر الأردني المعاصر: حركة نيسان نموذجًا".
كما تناولت البحوث تجارب وموضوعات مهمة في أعمال شعرية لشعراء مرموقين، كما في بحوث: "التجربة الشعرية لمحمد مقدادي"، و"ثنائية الحب والوطن في شعر راضي صدوق"، و"العتبات النصية في مجموعة "فلسطيني كحد السيف" لعلي فودة، و"مجموعة "سماء أوديتي رؤاي" لزهير توفيق.
إن ما يتوخاه القواسمة في هذه البحوث، هو أن يبين ما طرأ على الشعر العربي من تطور في الشكل والمضمون، ويعرف ببعض التجارب الشعرية البارزة في الشعر العربي المعاصر، ويحفر الشعرية العربية لبيان معالجتها مسائل فنية، مثل: الصورة والإيقاع والتكرار والتناص، ومسائل فكرية ما تزال تشغل الوجدان العربي والإنساني، مثل: الحب، والهوية".
وفي مقدمته للكتاب يبين القواسمة، أنه لا يغيب عن باله أن يشير إلى أن المنهج في هذه البحوث هو المنهج الداخلي بما يحتويه من مناهج، مع الإفادة من المنهج الخارجي بما يقتضيه النص وما يحيل إليه.
أما عن اختيار موضوعات هذه البحوث، كما يقول المؤلف: "فقد كانت تحت وطأة ظروف أدبية وفكرية واجهته في السنوات الماضية، لكنها لم تخرج عن سياق ما اعتاد عليه من الاحتفاء بالنص، بما يقوله، وبما يجيء عليه من هيئة وبنية لا غير".
ويأمل القواسمة، في أن ينتفع بهذا العمل الباحثون والدارسون للشعر العربي والمهتمين بالنقد والقراء عامة، وأن يؤثر بالحركة الثقافية، بإثرائها بأفكار جديدة، وإثارة نقاش حول ما طرح في الكتاب من قضايا.
ويذكر أن الدكتور محمد القواسمة هو كاتب وأكاديمي أردني، حاصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث، عضو رابطة الكتاب الأردنيين، اتحاد الكتاب العرب وعضو مؤسس في جمعية النقاد الأردنيين. وله مقالة أسبوعية في جريدة الدستور الأردنية.
صدر له العديد من المؤلفات في مجال الأجناس الأدبية المختلفة: الشعر والمسرح والرواية والقصة القصيرة والمقالة.

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