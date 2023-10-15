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انخفاض ملموس وسط هطول مطري اليوم وغدًا

10/15/2023 2:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تنخفض درجات الحرارة اليوم الأحد، بشكل ملموس، حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية.
وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى وتمتد لأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، قد تكون ولفترات محدودة في المناطق الشمالية غزيرة أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول، ومن احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
وبحسب التقرير، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار بين الحين و الآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون في ساعات الصباح في أجزاء من المناطق الشمالية غزيرة أحياناً ولفترة قصيرة، مع فرصة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الآخر.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 12 وفي مرتفعات الشراة 17 - 10، وفي مناطق البادية 27 - 16، وفي مناطق السهول 23 - 15، وفي الأغوار الشمالية 31 - 20، وفي الأغوار الجنوبيةوالبحر الميت وخليج العقبة 31 - 22 درجة مئوية.- (بترا)

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