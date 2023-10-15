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التحقيق بتدهور مركبة ووفاة سائقها إثر ملاحقته من إحدى الدوريات

10/15/2023 2:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أوعز مدير الأمن العام للقضاء الشرطي بالتحقيق في حادثة وفاة أحد الأشخاص في محافظة الطفيلة بعد تدهور مركبته إثر ملاحقته من قبل إحدى الدوريات وعدم امتثاله لها.

وتولى مدعي عام الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات حيالها، وفقا لأحكام القانون وفي إطار من النزاهة والعدالة.

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