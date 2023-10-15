التحقيق بتدهور مركبة ووفاة سائقها إثر ملاحقته من إحدى الدوريات

التحقيق بتدهور مركبة ووفاة سائقها إثر ملاحقته من إحدى الدوريات
التاريخ
10/15/2023 2:22:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أوعز مدير الأمن العام للقضاء الشرطي بالتحقيق
في حادثة وفاة أحد الأشخاص في محافظة الطفيلة بعد تدهور مركبته إثر ملاحقته من قبل
إحدى الدوريات وعدم امتثاله لها.
وتولى مدعي عام الشرطة التحقيق للوقوف على
ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات حيالها، وفقا لأحكام القانون وفي إطار من
النزاهة والعدالة.
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