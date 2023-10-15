الصفدي: الحرب على غزة لن تجلب أمنا وخطر توسعها كبير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأحد، إنه على المجتمع
الدولي إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين،
فالمعايير الإنسانية والقانونية يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية.
وتساءل الصفدي في مقابلة مع قناة "BBC"،
"لماذا في أوكرانيا منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، ولكنه ليس
كذلك في غزة؟".
وشدد على ضرورة وقف الحرب والعنف، مؤكدا أن خطر
توسعهما كبير.
وأضاف: الحرب على غزة لن تجلب أمناً، وتقتل
الأبرياء شيوخاً ونساءً وأطفالا.
وتابع: وحده السلام العادل على أساس حل الدولتين
سيوفر الأمن لفلسطين و"إسرائيل" والمنطقة كلها.
MENAFN15102023000072011014ID1107243104
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.