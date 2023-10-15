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الصفدي: الحرب على غزة لن تجلب أمنا وخطر توسعها كبير

10/15/2023 2:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأحد، إنه على المجتمع الدولي إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين كما دان قتل المدنيين الإسرائيليين، فالمعايير الإنسانية والقانونية يجب أن تكون واحدة من دون تمييز على أساس الهوية.
وتساءل الصفدي في مقابلة مع قناة "BBC"، "لماذا في أوكرانيا منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، ولكنه ليس كذلك في غزة؟".

وشدد على ضرورة وقف الحرب والعنف، مؤكدا أن خطر توسعهما كبير.

وأضاف: الحرب على غزة لن تجلب أمناً، وتقتل الأبرياء شيوخاً ونساءً وأطفالا.

وتابع: وحده السلام العادل على أساس حل الدولتين سيوفر الأمن لفلسطين و"إسرائيل" والمنطقة كلها.

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