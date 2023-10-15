الأمن العام تحذر من محدودية الرؤية الأفقية

الأمن العام تحذر من محدودية الرؤية الأفقية
التاريخ
10/15/2023 2:22:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت مديرية الأمن العام من محدودية الرؤية
الأفقية في بعض مناطق المملكة على فترات متفاوتة، وبخاصة الطرق الخارجية في
المناطق الصحراوية.
وجددت المديرية تأكيدها ضرورة اتخاذ أقصى درجات
الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.
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