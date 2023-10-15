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الأمن العام تحذر من محدودية الرؤية الأفقية

10/15/2023 2:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذرت مديرية الأمن العام من محدودية الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة على فترات متفاوتة، وبخاصة الطرق الخارجية في المناطق الصحراوية.

وجددت المديرية تأكيدها ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق.

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