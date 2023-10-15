Sunday, 15 October 2023 10:05 GMT

الصحة الفلسطينية: نشكر الملك عبدالله الثاني لإبقاء المستشفى الميداني في غزة

10/15/2023 2:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعرب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة عن شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني على توجيهاته السامية والمشرفة لإبقاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة والاستمرار بعمله ليكمل مسيرته الخدماتية وإسناده للمنظومة الصحية في علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.

وقال القدرة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 2339 شهيدا قبل أن تتكشف المجازر الأخيرة، علما أن 66% من ضحايا هذا العدوان حتى اللحظة من الأطفال والنساء، والاحتلال يركز في قصفه على الأحياء السكنية.

وأكد أن المنظومة الصحية غير قادرة على التعامل مع حجم الضحايا الكبير، وهي هشة للغاية وتفتقر لأقل مقومات العمل.

وأشار القدرة إلى أنه كل 5 دقائق يسقط شهيد خلال العدوان الحالي، بالإضافة إلى ما يزيد على ألف إصابة يوميا.

MENAFN15102023000072011014ID1107243102

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث