الصحة الفلسطينية: نشكر الملك عبدالله الثاني لإبقاء المستشفى الميداني في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في
قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة عن شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني على توجيهاته
السامية والمشرفة لإبقاء المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة والاستمرار بعمله ليكمل مسيرته الخدماتية وإسناده للمنظومة الصحية في
علاج الجرحى والمرضى رغم الصعوبات والتحديات.
وقال القدرة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 2339
شهيدا قبل أن تتكشف المجازر الأخيرة، علما أن 66% من ضحايا هذا العدوان حتى اللحظة من الأطفال
والنساء، والاحتلال يركز في قصفه على الأحياء السكنية.
وأكد أن المنظومة الصحية غير قادرة على التعامل
مع حجم الضحايا الكبير، وهي هشة للغاية وتفتقر لأقل مقومات العمل.
وأشار القدرة إلى أنه كل 5 دقائق يسقط شهيد خلال العدوان الحالي، بالإضافة إلى ما يزيد على ألف إصابة يوميا.
MENAFN15102023000072011014ID1107243102
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.