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اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعما لأهالي غزة

10/15/2023 2:22:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقر المكتب الدائم في مجلس النواب في أولى اجتماعاته برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اقتطاعات مالية من مخصصات النواب دعماً للأهل في قطاع غزة وصمودهم بوجه آلة الحرب والعدوان التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين العزل.

وأكد المكتب الدائم، في الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس عبد الرحيم المعايعة، والنائب الثاني يحيى عبيدات، ومساعدا الرئيس فايزة عضيبات وميادة شريم، أن خطوته تأتي من هدي التوجيهات الملكية السامية التي وجه خلالها قبل أيام لتقديم مساعدات لوكالة "الأونروا" لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في ضوء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية وتفاقم هذه الاحتياجات جراء التصعيد والحرب على غزة.

وأهاب المكتب بالأردنيين بالتبرع لأهلنا في قطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية وعبر المؤسسات والمراكز الطبية المعنية، معبرين عن عظيم فخرهم واعتزازهم بصمود وجهود المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة والذي ما انفك عن تقديم خدماته رغم القصف والدمار.

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