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انسحاب القدوة من التجمع الوطني للإصلاح

10/15/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انسحب حزب "القدوة الأردني" من التجمع الوطني للإصلاح، بناء على عدم التوافق في آليات العمل مع أعضاء التجمع الوطني للإصلاح.

وأعلن الحزب في بيان له، أنه وبناء على قرار المجلس المركزي للحزب المنعقد بتاريخ 7/10/2023، فإنه ينسحب من التجمع الوطني للإصلاح.

وأعرب عن أمنياته "للأحزاب بالتوفيق ليظل الوطن والعمل الوطني هدفا لا نحيد عنه. ونعاهد كوادرنا ومناصرينا من أبناء الوطن على أن نظل الحراس على وطننا، وأمتنا في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى".

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