انسحاب القدوة من التجمع الوطني للإصلاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انسحب حزب "القدوة الأردني" من
التجمع الوطني للإصلاح، بناء على عدم التوافق في آليات العمل مع أعضاء التجمع
الوطني للإصلاح.
وأعلن الحزب في بيان له، أنه وبناء على قرار
المجلس المركزي للحزب المنعقد بتاريخ 7/10/2023، فإنه ينسحب من التجمع الوطني للإصلاح.
وأعرب عن أمنياته "للأحزاب بالتوفيق ليظل
الوطن والعمل الوطني هدفا لا نحيد عنه. ونعاهد كوادرنا ومناصرينا من أبناء الوطن
على أن نظل الحراس على وطننا، وأمتنا في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد
الله الثاني ابن الحسين المفدى".
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