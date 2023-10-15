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الخصاونة: الصمت ليس خيارا مقبولا على ما يتعرض له أهلنا في غزة

10/15/2023 2:22:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد، إن المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزَّة باقٍ ومستمرٌّ، وسيواصل تقديم خدماته للأشقَّاء الفلسطينيين.

وأضاف الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن المستشفى الأردني في غزَّة سيبقى قائماً وشاهداً على الالتزام الأردني تجاه أهلنا وأشقَّائنا الفلسطينيين في قطاع غزَّة.

وتابع: الصَّمت ليس خياراً مقبولاً على ما يتعرَّض له أهلنا في غزَّة من حرب وتدمير ممنهج؛ لأنَّه يشكِّل صمتاً على عدوان يجرِّد أهل غزَّة من حقِّهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتاً على خروقات إسرائيليَّة فاضحة للقانون الدَّولي.

وأردف الخصاونة: يتعين على المجتمع الدَّولي أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزَّة وفق معايير محدَّدة، يدين من خلالها قتل المدنيين الفلسطينيين مثلما قام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين؛ لأنَّ الضحايا المدنيين في المحصِّلة النهائية هم ضحاياً أيَّاً كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم.

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