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بيان لمرفأ ينادي فيه بتقديم الدعم العاجل للفلسطينيين لمنع نكبة جديدة

10/15/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يدين ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ) بشدة الهجوم الأخير على غزة واستراتيجيات التهجير والتطهير العرقي الإسرائيلية، بالإضافة إلى الإغلاق التام الذي فرضه الاحتلال على القطاع، وأدى إلى انقطاعات كبيرة في المياه، والطاقة والإمدادات الغذائية عن السكان المدنيين. إنّ هذه التدابير اللاإنسانية ترقى إلى مستوى“العقاب الجماعي” ولا تقل عن كونها استراتيجية تجويع متعمدة، وهي طريقة ارتبطت تاريخيًا بأعمال الإبادة الجماعية المأساوية.

إن دعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في غزة- ومعظمهم من اللاجئين منذ عام 1948- للنزوح إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة ليست بالمستحيلة فحسب، بل تفتقر إلى الواقعية أيضاً، ومن الواضح أنها ستؤدي إلى نتيجة دراماتيكية تتمثل في إبادة الشعب الفلسطيني. ويمثل هذا الطلب البغيض بعداً مخيفًا من أبعاد محاولات التطهير العرقي التاريخية، كما يعكس المشروع الاستعماري الاستيطاني المستمر الذي ابتلي به الشعب الفلسطيني منذ النكبة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها إزاء هذا الطلب، مبينة استحالته دون وقوع عواقب إنسانية مدمرة. إن ما نشهده منذ الإعلان عن هذه الدعوة هو في الواقع كارثة إنسانية ترقى إلى مستوى جريمة حرب، خاصة فيما يتعلق بإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب، في ظل مواصلته -خلافًا لأي قانون دولي أو إجراء مقبول- قصف المناطق السكنية في شمال غزة وجنوبها، واستهداف النازحين الفلسطينيين ممن استجابوا لأوامر الاحتلال بإخلاء شمال غزة أثناء نزوحهم.

إننا نشاطر هذا القلق الملح، وندعو العالم العربي بأكمله بشكل عاجل إلى الاتحاد واتخاذ إجراءات فورية لمنع هذه الفظائع الوشيكة المؤدية إلى وقوع نكبة أخرى. ومن واجبنا الحتمي الدفاع عن حياة إخواننا الفلسطينيين وحقوقهم ضد هذا الاعتداء الوحشي على وجودهم ذاته.

هذا الواقع المروع يذكرنا بالنزوح القسري وممارسات التطهير العرقي المأساوية المطبقة خلال عامي 1948 و1967، وهما من أكثر اللحظات مأساوية وعنفًا في المشروع الاستعماري الاستيطاني الممتد منذ عقود للقضاء على وجود السكان الفلسطينيين الأصليين في أرضهم.

كما أننا ندين بشدة الهجمات العشوائية على البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والتي تعمل على توفير المأوى والخدمات الأساسية للاجئين المعرضين للمخاطر. ونطالب المجتمع الدولي بسلامة هذه الوكالة الدولية المهمة والمفوضة من الأمم المتحدة لتوفير الإغاثة للاجئين الفلسطينيين وحمايتها.

ولا يمكننا تجاهل حقيقة مفادها أن هذا التصعيد العنيف والحصار الشامل الذي يتم فرضه في هذا الوقت، يأتيان بعد 16 عامًا من الحصار المستمر على غزة، ولا بد من اعتراف المجتمع الدولي بالأثر التراكمي لهذه القيود الممتدة واللاإنسانية على سكان غزة، وهم الذين تحملوا مصاعب لا يمكن تصورها.

إننا نحث المجتمع الدولي على الاعتراف بخطورة الوضع واتخاذ إجراءات فورية وحازمة، فاستخدام تجويع المدنيين أسلوبًا من أساليب الحرب محظور صراحة بموجب المادة 54 (1) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف. ومن المحتمل أن تؤدي هذه التدابير اللاإنسانية إلى ما لا يمكن وصفه بأقل من الإبادة الجماعية، وتقع على عاتق جميع الدول والمؤسسات الدولية مسؤولية كبيرة لمنع مثل هذه الفظائع، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول، المادة 7، واتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

إلى ذلك، فإننا نهيب بجميع الجهات الفاعلة الإقليمية أن تواصل مشاركتها الفاعلة والتزامها بمنع المزيد من تشريد السكان في غزة، مع ضمان حمايتهم وسلامتهم في الوقت نفسه، كما نعرب عن امتناننا للأردن والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى التي تتخذ خطوات مهمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونناشدها تكثيف جهودها لضمان دخول السلع الأساسية إلى غزة المحاصرة.

حان وقت العمل. إنّ استمرار معاناة شعب غزة وصمة عار في ضمير العالم، وعلى المجتمع الدولي أن يخرج عن لا مبالاته. يجب أن نقف معًا دفاعًا عن حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، وضمان عدم تعرض أي شخص لأهوال اللجوء، أو العقاب الجماعي، أو التجويع، أو الإبادة الجماعية، كما يجب على العالم أن يتذكر دروس التاريخ وأن يتصرف بحزم لمنع تكرار مظالم الماضي، بما في ذلك النزوح القسري وممارسات التطهير العرقي التي تركت ندبًا لدى الشعب الفلسطيني. تذكرنا هذه الأحداث العنيفة بالحاجة الملحة إلى حماية الشعوب المضطهدة من عواقب الهيمنة الاستعمارية المدمرة بجميع تجلياتها المأساوية والعنيفة.

من هنا، فإننا نحث جميع المنظمات الإنسانية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الشعبية في العالم العربي على الانضمام إلى دعوتنا، ونطالب المؤسسات الدولية والدول باتخاذ جميع الخطوات ذات الصلة من أجل:

تفعيل جميع الآليات الممكنة لمنع أي نزوح إضافي وتفادي خطر حدوث نكبة أخرى.

ضمان حماية السكان المدنيين في غزة ومنع أي شكل من أشكال العقاب الجماعي، وفقًا للقانون الدولي.

ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

التأكد من ضمان توفر الكهرباء والوقود من أجل تسهيل تشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف.

حماية الأونروا وتسهيل عملها في قطاع غزة وفقًا لتفويضها.


يشار إلى أن ملتقى الهجرة واللجوء في العالم العربي (مرفأ) هو شبكة مستقلة من الأكاديميين العرب ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين والتي نشأت استجابة للحاجة الماسّة إلى نهج جماعي لمناصرة حقوق المهاجرين واللاجئين والتوعية بالقضايا الملحة ذات الصلة في المنطقة بما في ذلك قضايا انعدام الجنسية، والشتات، والإجراءات والسلوكيات التميزية ضدهم.

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