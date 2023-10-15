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الصحفيين الأردنيين: الإعلام الغربي غير مهني ويتجاهل معاناة الفلسطينيين

10/15/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استنكر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين بشدة انحياز الإعلام الغربي غير المهني وغير المسؤول لرواية وسردية الإحتلال الصهيوني وتجاهله لكل الإجرام الذي يمارسه هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مجلس النقابة في بيان له إن أداء الإعلام الغربي كشف عن زيف القيم المهنية والحريات الصحفية التي لطالما تغنى بها، وتجرد من أي معنى للمسؤولية الأخلاقية وضوابط التوازن الذي تفرض عليه أن ينقل ما تتعرض له الإنسانية من ذبح وإبادة في قطاع غزة.

وأضاف البيان "لقد أظهر الانحياز الإعلامي الغربي الأعمى لكل ما يقوله الكيان، والتجاهل التام للسردية الفلسطينية والعربية حاجتنا إلى إعلام ناطق بلغات العالم المختلفة لكشف أكاذيب وتزييف إعلام الغرب للحقائق في حالة من النفاق يندى لها الجبين".

ودعا المجلس الصحفيين إلى زيادة النشاط والفعالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خصوصا من العرب والمسلمين الذين لديهم منصات بلغات العالم المختلفة.

وأكد أن الصحفيين والإعلاميين والجهات العربية الفعّالة في الدول الغربية يمكنها أن تقوم بدور الناقل للحقائق التي تكشف أكاذيب الإعلام الأجنبي الواقع تحت سطوة وتأثير ونفوذ الصهيونية العالمية.

وثمن دور الإعلام الأردني والعربي الذي التزم بمعايير النزاهة والموضوعية ونقل حقيقية ما يجري من إبادة جماعية لسكان قطاع غزة أمام مرآى العالم أجمع.

وشدد على أن الإعلام الأردني يواكب الأحداث لحظة بلحظة وهو منحاز للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس الشريف، فاحتلال أرض الشعب الفلسطيني جريمة تاريخية يجب أن يدفع الاحتلال ثمنها بتطبيق الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والقائلة بإنهاء الاحتلال .

ورفض ما يتعرض له الشعب الفسطيني من جرائم وحشية ضد بقتل النساء والشيوخ والأطفال، وهدم المنازل والمسشتفيات وقصف المدارس، معتبرا أن هذا الاحتلال أبشع احتلال في تاريخ البشرية كونه يستهدف الفئات الأضعف كالنساء والأطفال.
واعتبر أن منع الدواء ورفض إدخال الماء وقطع الكهرباء عن المستشفيات والمنازل يعد جريمة حرب ليس بحق الشعب الفلسطيني فقط، بل بحق الإنسانية والإعلام الحر، داعيا جميع وسائل الإعلام العربية التحلي بالشجاعة والمصداقية في نقل ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطنيين.
وأكد المجلس أن خوض الإعلام الأردني والعربي معركة الحق في مقابل معركة الباطل واجب مقدس على كل صحفي نزيه يمتلك ضميرا حيا، بخلاف ما تمارسه وسائل الاعلام التي ارتضت لنفسها ان تزور الحقائق لصالح الاحتلال .

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