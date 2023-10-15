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الصفدي: لن نقبل بتهجير الفلسطينيين وتكرار سيناريو النكبة والنكسة

10/15/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن تهجير الفلسطينيين عن أرضهم إلى دول الجوار سيناريو لن يسمح الأردن به وهو خط أحمر.
وشدد في حديث لقناة الجزيرة، مساء الأحد، أن ذاكرة 1948 و1967 لا تزال حية وقوية، ولا يمكننا أن نقبل يتكرار ذلك.منوها بأن تهجير الفلسطينيين سيتسبب بأزمات إلى دول الجوار.
وأضاف“دفع الفلسطينيين للهجرة لن يتكرر وسنتصدى له بكل إمكاناتنا لأنه خطر على المنطقة برمتها”.
وتابع أن الصورة الحالية قاتمة ومخيفة في قطاع غزة، وما يجري من حرب يذهب ضحيته الأبرياء، مؤكدا أن هذا الوضع لا يمكن قبوله أو السكوت عنه.
وأوضح أنه في العاصمة البريطانية لندن برفقة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي بدأ جولة أوروبية تستهدف العمل والضغط من أجل وقف الحرب وما تسببه من دمار إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتأكيد على أن حماية المدنيين واجب إنساني.
وأضاف أنّه لا بد لنا من أن نوصل أصواتنا إلى العالم كله، وهذا جزء من فحوى الزيارة الملكية إلى أوروبا، بأنه يكفي قتلا ودمارا.
وشدد على أنه لن يحصل الإسرائيليون على الأمن دون حصول الفلسطينيين عليه، لأن الأمن لا يمكن تقطيعه، فإما أن يكون الأمن للجميع وإما أن نرى دوامات عنف يذهب ضحيتها الأبرياء.
وقال إنه سيتم التركيز في الزيارة الملكية على وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وحماية المدنيين، والقول إن الحرب لن تحقق إلا الدمار، متابعا أنه لا بديل للشعب الفلسطيني عن ترابه الوطني ويجب أن يسمع العالم بذلك.
وأكد أن جلالته دائما يتحدث بصوت الحق والأردن وفلسطين والعرب بأن الحرب ليست سبيلا لتحقيق الأمن والسلام، وإنما حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيرن عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار.
وشدد على أن الزيارة الملكية جاءت لتوضح أن إنسانيتنا المشتركة ترفض قتل الفلسطينين الأبرياء، متسائلا لماذا عندما قطعت الإمدادات الإنسانية عن أوكرانيا تداعت الدول لمساعدتها، لكن عندما يحدث ذلك في غزة فهو أمر يسكت عنه ولا يحارب ولا يوصف بأنه جريمة حرب.
وأكد أن تمدد الصراع إلى دول أخرى خطر حقيقي يخشى الأردن والمنطقة كلها حدوثه، لكنه إذا تحقق فإن المنطقة كلها ستقع في هاوية الحرب.
وأضاف علينا أن نوقف ما يجري في غزة والمنطقة برمتها لتجنب الدخول إلى أتون الحرب والدمار، وبالمقابل يجب دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية له، فلا يجوز أن يجوع الشيوخ والنساء والأطفال في غزة في الوقت الذي يستفيقون فيه على أصوات القنابل.
وشدد على ضرورة وقف الحرب والتأكيد على تطبيق التعامل بإنسانية على الجميع، وأن التعامل بإنسانية مع الفلسطينيين لا يجب أن يقل عن التعامل إنسانية من الإسرائيليين، حيث يدين الأردن قتل الأبرياء.


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