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الملك يحذر في اتصال مع العاهل الإسباني من محاولات تهجير الفلسطينيين

10/15/2023 2:22:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، من محاولات تهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم وآثار ذلك الكارثية على المنطقة بأكملها.
وشدد جلالة الملك في الاتصال الذي تلقاه من العاهل الإسباني، اليوم الأحد، على أهمية حشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، وتكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الطبية والإغاثية هناك.
وتناول الاتصال أهمية الجهود الدولية في الدفع نحو حماية المدنيين من الجانبين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة.

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