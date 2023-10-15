العفو الدولية: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في غزة

العفو الدولية: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في غزة
التاريخ
10/15/2023 2:22:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت منظمة العفو الدولية استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين.
وقالت المنظمة، في بيان اليوم الأحد، إن مختبر أدلة الأزمات لدينا جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة
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