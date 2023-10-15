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القومي المصري: نستهجن سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

10/15/2023 2:22:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




شدد مجلس الأمن القومي المصري اليوم على "رفض واستهجان سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".
وأكد المجلس -في اجتماع قاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- على أن لا حل للقضية الفلسطينية سوى حل الدولتين، داعيا إلى قمة إقليمية دولية بشأن تطورات ومستقبل هذه القضية.
كما شدد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

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