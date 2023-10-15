القومي المصري: نستهجن سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شدد مجلس الأمن القومي المصري اليوم على "رفض واستهجان سياسة التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".
وأكد المجلس -في اجتماع قاده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- على أن لا حل للقضية الفلسطينية سوى حل الدولتين، داعيا إلى قمة إقليمية دولية بشأن تطورات ومستقبل هذه القضية.
كما شدد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.
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