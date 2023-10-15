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عدوان الاحتلال يوقع شهيدًا كل 5 دقائق في غزة

10/15/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الصحة في غزة إن شهيدا واحدا يوقع كل 5 دقائق في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن خطوات الاحتلال التصعيدية في غزة هي حكم بالإعدام على سكانها، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية في القطاع "هشة للغاية وتفتقر للمقومات الدوائية".

وأضاف أن الاحتلال يدرك أن المنظومة الصحية في غزة غير قادرة على التعامل مع تداعيات القصف، وأنها "تلفظ أنفاسها الأخيرة في ظل المجازر الإسرائيلية".

كما أعلن أن 2329 شهيدا سقطوا حتى اللحظة في القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال يركز بشكل ممنهج على استهداف الأحياء السكنية.

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