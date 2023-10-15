عدوان الاحتلال يوقع شهيدًا كل 5 دقائق في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة في غزة إن شهيدا واحدا يوقع كل 5 دقائق في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن خطوات الاحتلال التصعيدية في غزة هي حكم بالإعدام على سكانها، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية في القطاع "هشة للغاية وتفتقر للمقومات الدوائية".
وأضاف أن الاحتلال يدرك أن المنظومة الصحية في غزة غير قادرة على التعامل مع تداعيات القصف، وأنها "تلفظ أنفاسها الأخيرة في ظل المجازر الإسرائيلية".
كما أعلن أن 2329 شهيدا سقطوا حتى اللحظة في القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال يركز بشكل ممنهج على استهداف الأحياء السكنية.
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