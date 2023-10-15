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76 شهيدًا بمجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة

10/15/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لم تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانها على قطاع غزة، عن ارتكاب عشرات المجازر المروعة بحق المواطنين وقصف المنازل المكتظة بالسكان، مخلفة مئات الشهداء والجرحى.
وواصلت طائرات الاحتلال فجر يوم الأحد، قصف وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها، مع تدمير للشوارع والبنى التحية.
واستشهد نحو 76 مواطنًا، معظمهم من النساء والأطفال، في ستة مجازر جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال في مناطق سكنية مكتظة في رفح ودير البلح وتل الهوا والنصيرات والزوايدة، وشمالي قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية لوكالة "صفا"، باستشهاد 17 مواطنًا وعدد من الإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزل للعائلة برهوم غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.
وفي مجزرة دير البلح وسط القطاع، استشهد 13 مواطنًا بينهم أطفال ونساء في قصف منزل في المدينة، بعد نزوحهم من مدينة غزة.
والشهداء هم: مختار العائلة عائد العجرمي، الحاجة أم إياد العجرمي، لبنى عائد العجرمي وابنتها الطفلة (شام)، آية عائد العجرمي وابنتها الطفلة (نيفين)، والأطفال مالك محمد العجرمي، بهاء محمد العجرمي، وأمير محمود العجرمي، عائد اياد العجرمي، حلا إياد العجرمي، وزوجة إياد نادية ماهر العجرمي، والطفلة زينة زياد العجرمي.
وفي ساعات متأخرة من ليلة أمس تعرضت عدة منازل في منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة، لسلسلة من الغارات الجوية استهدفت عائلتي فروانة وعائلة النجار، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنًا، هم: فهمي محمد النجار، والقاضية فاطمة المخللاتي، والمستشار محمد فهمي النجار وزوجته حنين الشوا وأولاده الستة، وفراس فهمي النجار وزوجته سماح عكيلة واولادهم الأربعة، فيما لا تزال عمليات الانتشال مستمرة تحت الأنقاض.
وفي مدينة رفح، استشهد سبعة مواطنين من عائلة زنون في قصف طائرات الاحتلال منزلهم شرقي المدينة.
وفي سياق متصل، استشهد 14 مواطنًا بينهم أطفال، في قصف منزل يعود لعائلة حسونة في منطقة الزوايدة وسط القطاع، بالإضافة إلى استشهاد 12 مواطنًا في قصف منزل لعائلة الطلاع في مخيم النصيرات.
وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة دردونة قرب البنك الإسلامي شمالي قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين وصلوا المستشفى الإندونيسي.
وتواصل طائرات الاحتلال شن غاراتها الهمجية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مستهدفة شققًا سكنية، ومنطقة أبراج الندى، والنصيرات وغزة، وغيرها.

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