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الكشف عن أسماء نحو 300 جندي قتلوا في معارك غلاف غزة

10/15/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سمحت الرقابة الإسرائيلية يوم الأحد، بنشر أسماء 7 جنود آخرين قتلوا في معارك الأسبوع الأخير في مناطق غلاف غزة.
وذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن عدد قتلى الجيش في المعارك ارتفع الى 286 قتيلا، بينما أصيب مئات آخرون بجراح.

وتظهر القائمة المحدثّة من الجنود القتلى سقوطهم في معارك وقعت أمس وأول أمس على الرغم من عدم إعلان الناطق العسكري عن سقوط قتلى في هذين اليومين، في الوقت الذي قتل فيه غالبية الجنود بداية الأسبوع الماضي وخاصة يوم السبت.

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