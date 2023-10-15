الكشف عن أسماء نحو 300 جندي قتلوا في معارك غلاف غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سمحت الرقابة الإسرائيلية يوم الأحد، بنشر أسماء 7 جنود آخرين قتلوا في معارك الأسبوع الأخير في مناطق غلاف غزة.
وذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن عدد قتلى الجيش في المعارك ارتفع الى 286 قتيلا، بينما أصيب مئات آخرون بجراح.
وتظهر القائمة المحدثّة من الجنود القتلى سقوطهم في معارك وقعت أمس وأول أمس على الرغم من عدم إعلان الناطق العسكري عن سقوط قتلى في هذين اليومين، في الوقت الذي قتل فيه غالبية الجنود بداية الأسبوع الماضي وخاصة يوم السبت.
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