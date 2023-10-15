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غزة/ أوكرانيا والغرب.. أطفال القطاع أرقام وأطفال كييف ملائكة

10/15/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا






تكشف حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، عن حقيقة الغرب، الذي لطالما تغنى بأنه راعي القانون الدولي الإنساني، والذي يبدو أنه تلاشى وراء غبار الدعم العسكري غير المسبوق الذي تقدمه دول غربية للكيان الغاصب.

وحتى حين يتعلق الأمر بالأطفال، فإن أبصار الغرب الذي يتباكى على أطفال أوكرانيا، تعمى عن أطفال غزة، ليتحول أطفال كييف إلى ملائكة في نظر الغرب، بينما الأطفال في القطاع مجرد أرقام في إحصائية يتم تحديثها أولا بأول.

وتسبب العدوان الوحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال أسبوع واحد، باستشهاد 700 طفل وإصابة 1600 آخرين، في حين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بمقتل 555 طفلاً وإصابة 1186 خلال 76 أسبوعاً.

وأعلن مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) استشهاد 700 طفل في غزة وإصابة 1600 آخرين منذ اندلاع الأحداث في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقال مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سليم عويس- في تصريحات لموقع أخبار الأمم المتحدة- إن "عدد القتلى من الأطفال في غزة حتى الآن يبلغ 700 طفل، بينما أصيب 1600 بجروح"، مشيرا إلى أن هذه الأعداد في ازدياد.

في حين، أعلنت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي عن مقتل 555 طفلا وإصابة 1186 جريحا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير من العام 2021.

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