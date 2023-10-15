وزير الخارجية الإيراني للاحتلال: إن لم تتوقف جرائمك بغزة فإن غدا سيكون متأخرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، أن إيران أبلغت الكيان الصهيوني عبر داعميه بالتوقف عن جرائمه في غزة وإلا فإن“غدا سيكون متأخرا”.
وصرح وزير خارجية إيران لقناة الجزيرة قائلا:“أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا”.
وأضاف عبد اللهيان:“إذا لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة”.
وتابع حسين أمير عبد اللهيان:“نأمل أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة”.
وواصل عبد اللهيان:“لا يمكن لإيران أن تبقى متفرجة إزاء هذا الوضع، وخلال لقائي في لبنان اطلعت من حسن نصر الله أن جميع السيناريوهات طرحت على الطاولة”.
وأكد وزير خارجية إيران أنه“إذا لم تتوقف أميركا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب”.قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للجزيرة إنه "إذا لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة".
وأضاف "أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا".
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