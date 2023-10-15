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وزير الخارجية الإيراني للاحتلال: إن لم تتوقف جرائمك بغزة فإن غدا سيكون متأخرا

10/15/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، أن إيران أبلغت الكيان الصهيوني عبر داعميه بالتوقف عن جرائمه في غزة وإلا فإن“غدا سيكون متأخرا”.

وصرح وزير خارجية إيران لقناة الجزيرة قائلا:“أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا”.

وأضاف عبد اللهيان:“إذا لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة”.

وتابع حسين أمير عبد اللهيان:“نأمل أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة”.

وواصل عبد اللهيان:“لا يمكن لإيران أن تبقى متفرجة إزاء هذا الوضع، وخلال لقائي في لبنان اطلعت من حسن نصر الله أن جميع السيناريوهات طرحت على الطاولة”.

وأكد وزير خارجية إيران أنه“إذا لم تتوقف أميركا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب”.قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للجزيرة إنه "إذا لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة".

وأضاف "أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا".

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