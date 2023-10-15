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حزب الله يجدد قصفه مواقع للاحتلال بالمنطقة الحدودية

10/15/2023 2:22:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعل الجيش الإسرائيلي الأحد سقوط "قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار من لبنان"، ورد بفرض حظر وإغلاق في البلدات القريبة من الحدود.

في حين قال حزب الله إنه قصف دبابة ميركافا إسرائيلية وإن طاقمها سقطوا بين قتيل وجريح.

وقال مصدر في حزب الله قوله "حققنا إصابات مؤكدة في صفوف قوة إسرائيلية في شتولا".

وقد أفادت مصادر طبية إسرائيلية "بمقتل أحد المصابين في شتولا بالجليل الغربي".

وفي وقت سابق، اعترف الجيش الإسرائيلي بـ"4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية إسرائيلية".

وبعد لحظات، قال الجيش الإسرائيلي "تعرض موقع عسكري إسرائيلي حدودي لإطلاق نار من لبنان بعد قصف شتولا".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن صاروخا مضادا للدروع أطلق على ثكنة عسكرية لجنوده في الجليل الأعلى. وأضاف "قواتنا ترد بقصف مدفعي".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل شن هجمات على جنوب لبنان في أعقاب إطلاق النار.

إغلاق وحظر

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق كل المناطق على مسافة 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها.

ونقل مراسل الجزيرة أن قصفا إسرائيليا كثيفا استهدف محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان. وأفاد بحصول اشتباكات بالأسلحة المتوسطة..

وقال حزب الله إن استهدافه للجيش الإسرائيلي في شتولا يأتي ردا على استشهاد وجرح صحفيين ومواطنين جنوبي لبنان.

وأوضح الحزب أن مقاتليه استهدفوا مركزا لجيش العدو في شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى لوقوع قتلى وجرحى.

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