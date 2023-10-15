Sunday, 15 October 2023 10:02 GMT

سرايا القدس للاحتلال: هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم وقد أتيتم إلينا بأقدامكم

10/15/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، "إن العدو الصهيوني يواصل محاولات يائسة لتهجير شعبنا فكان الرد هو الثبات على أرضنا، وأنه تجاوز كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية دون أن ينال من عزيمتنا"

وأضاف في بيان اليوم الأحد، "نقول للعدو لقد هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم، نؤكد على ثباتنا أمام جرائم العدو ونقول إنه لا خيار لنا سوى النصر.

MENAFN15102023000072011014ID1107243076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث