سرايا القدس للاحتلال: هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم وقد أتيتم إلينا بأقدامكم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، "إن العدو الصهيوني يواصل محاولات يائسة لتهجير شعبنا فكان الرد هو الثبات على أرضنا، وأنه تجاوز كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية دون أن ينال من عزيمتنا"
وأضاف في بيان اليوم الأحد، "نقول للعدو لقد هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم، نؤكد على ثباتنا أمام جرائم العدو ونقول إنه لا خيار لنا سوى النصر.
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