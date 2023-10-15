Sunday, 15 October 2023 10:02 GMT

معضلة حزب الله

10/15/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






بقلم: يوسي يهوشع 15/10/2023

مع بداية الأسبوع الثاني للقتال، تفيد صورة الوضع في جبهة غزة بالمرحلة التالية للمعركة: المناورة البرية. في الأيام الأخيرة تنفذ قيادة الجنوب "إقرار الخطط"، وهو إجراء يستهدف السير على الخط وتأكيد توزيع المهام بين الفرق، الألوية والكتائب.
في هذه الأثناء، تدحر موجة الغارات المكثفة لسلاح الجو لسكان غزة من قسمها الشمالي ومن مدينة غزة من أجل السماح للوحدات الراجلة بالدخول بشكل سلس أكثر إلى المنطقة المكتظة والمعقدة. في الجيش يدفعون نحو خطوة واسعة ومكثفة غايتها إبادة حماس. هذا لا يحصل اليوم وسيستغرق وقتا لإخراج الخطة إلى حيز التنفيذ، إذ يدور الحديث عن تحريك نحو نصف مليون شخص جنوبا لأجل التقليص بأكبر قدر ممكن لعدد المدنيين الذين يكونون في احتكاك مع المقاتلين. إضافة إلى ذلك، بعد إقرار القيادة السياسية، توجد نية لمرافقة القوات على الأرض بمساعدة جوية ملاصقة وكثيفة تجعل الأمور صعبة جدا على مقاومي حماس. قد يبدو هذا مفهوما من تلقاء نفسه، لكن ليس هكذا كان في المرة الأخيرة التي داست فيها أحذية عسكرية إسرائيلية الوحل الغزي، حين كانت حملة الجرف الصامد قبل نحو تسع سنوات.
رغم طول النفس الذي يعول عليه الجيش، فإن الساعة الدولية لا تتوقف. فالشرعية من جانب القوى العظمى الغربية برئاسة الولايات المتحدة، إلى جانب التأييد الواضح من فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، لن يستمر إلى الأبد حتى لو لم يكن الجمهور في إسرائيل قريبا من الانتعاش من أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. كما أن حالة الطقس لا تراعي الخطط الإسرائيلية: المطر الذي هطل أمس من شأنه أن يجعل الأمور أصعب على سلاح الجو إذا ما استمر.
عندما ستدخل القوات إلى الداخل، فإن المهمة المركبة ستكون معالجة غزة السفلى، حيث يوجد الذراع العسكري لحماس. حتى الآن، نجح الجيش في ضرب قيادة وحدة "النخبة"، التي نفذ رجالها المذبحة في كيبوتسات الغلاف، لكن واضح للجميع أن الهدف الحقيقي هو مهندسا الضربة التي تعرضت لها إسرائيل: يحيى السنوار ومحمد ضيف. لهذا الغرض مطلوب سلسلة من الأعمال، بينها استخدام القذائف التي تخترق الخنادق وغيرها. المشكلة هي صورة المعلومات الاستخبارية التي هي أقل جودة بكثير مما يوجد لقواتنا في جبهة الضفة الغربية، مثلا.
على أي حال، فإن حملة برية في غزة هي ليست "سور واق"، وحتى هناك استغرق هذا وقتا إلى أن نفذ الجيش طلب رئيس الوزراء الراحل ارئيل شارون: هزيمة السلطة الفلسطينية واحتلال المنطقة. كانت هناك حاجة لأربعة فرق واستغرقت الخطوة كلها أكثر من سنتين. هنا الخطوة يجب أن تكون قوية وقصيرة، بما في ذلك تصفية كبار المسؤولين في حماس وإنزال كل ذراعها العسكري على الركبتين. ومن سيأخذ المفاتيح بعد ذلك؟ على القيادة أن تقول للجمهور باستقامة: "لا يوجد جواب جيد عن هذا السؤال كما لا يوجد جواب سيء: في هذه اللحظة الخيار الوحيد هو السلطة الفلسطينية".
ولئن كان الوضع في غزة نفسها ليس معقدا بما يكفي، فإن حجم العملية هناك متعلق على نحو شبه مطلق بمعركة الاستنزاف التي تجري في الشمال حيال حزب لله. فحماس تحاول جر المنظمة إلى معركة بحجم كامل وبالفعل يصعد الأمين العام حسن نصرالله وتيرة الأحداث حيال إسرائيل، مما يرضي على أي حال أسياده في طهران أيضا. وكلما اتسعت الأعمال الإسرائيلية في غزة، من المعقول الافتراض أن حزب الله أيضا سيرفع الوتيرة، وفي مثل هذه الحالة يزداد أيضا احتمال التدهور وفقدان السيطرة لدرجة تصعيد شامل.
في جهاز الأمن، لا يوجد توافق في الآراء حول نوايا القيادة الإيرانية ونصرالله. وعلمت "يديعوت آحرونوت"، أنه إلى جانب المفهوم الذي يوشك حزب الله على عمله "الكل مشارك"، وينبغي الاستعداد بما يتناسب مع ذلك، وليس صدفة أن توجه وزير الدفاع أول من أمس، لإجراء تقييم للوضع في قيادة المنطقة الشمالية، ثمة محافل تقدير تعتقد أن ايران ليست معنية بالذات بدحر قوات حزب الله في هذه اللحظة، مع جاهزية إسرائيل للحرب مدعومة من الأميركيين إلى جانبها وليس فقط في الأقوال.
حزب الله، رغم مكانته وقوته، يعرف أن عليه أن يفاجئ جيشا بحجم الجيش الإسرائيلي، كي تخرج خططه الرهيبة إلى حيز التنفيذ بنجاح. هذا بعيد عن أن يكون الوضع. ولما كانت هذه الحرب بدأت بالفعل بهزيمة استخبارية نكراء، فصحيح اليوم أيضا، الاهتمام بجذور القصور الذي أدى الى المصيبة. وسبب ذلك، هو ليس فقط أن من حق الجمهور أن يحصل على تقرير حساب عما جرى، بل لأن صراعات الرواية ستصمم شكل اتخاذ القرارات.
بعد النشر الأولي يوم الخميس الماضي، عن "الإشارات الضعيفة" إياها، التي جاءت من الجيش والمكالمة الجماعية العاجلة بين رئيس الأركان، رئيس أمان، رئيس الشاباك وقائد المنطقة الجنوبية، فإن "يديعوت آحرونوت" تنشر تفاصيلا جديدة وبموجبها تدعي محافل في الجيش، أن فرقة غزة اطلعت على تلك التفاصيل مثل قيادة المنطقة الجنوبية. وذلك بعد أن قال قائد فرقة غزة، العميد روزنفيلد: "لم أعرف عنه (الهجوم)، فوجئنا به".
كما أن رئيس منطقة الجنوب في الشاباك، أ، نزل إلى الميدان صباح أول من أمس، مما يدل على الجدية العالية التي أولوها في الشاباك لتلك "الإشارات". كما أن طاقم "تكيلا"، المخصص لأوضاع متطرفة، هرع إلى الساحة. إضافة إلى ذلك، فإن قائد سلاح الجو لم يكن في المكالمة الجماعية لكبار رجالات جهاز الأمن. هذه معلومة حرجة: فإعداد مسبق للسلاح، مع تأهب مروحتي أباتشي كانا سيؤديان إلى نتيجة أفضل بكثير، إلى جانب مستوى تأهب أساسي للفرقة.
هكذا مثلا الضابط المناوب في الفرقة كان برتبة ملازم ثان فقط وليس في وظيفة قتالية، يدل الامر على أي أهمية أولوها في الفرقة للمعلومة التي وردت، على حد زعمهم، لأن قيادة الجنوب وهيئة الأركان لم تبثا عجالة والحاحا. المفهوم كان أن الحديث كان يدور عن تدريب لحماس وليس عن نشاط هجومي كمحاولة اختطاف وبالتأكيد ليس اجتياحا لـ15 نقطة مع أكثر من 1000 مقاتل. على أي حال، ليس هذا هو التفصيل الأخير الذي تقشعر له الأبدان في التحقيق الثاقب والأليم الذي ما يزال بانتظارنا.

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