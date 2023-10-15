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مجموعة مريعة من الخيارات: حرب مدن وحشية تنتظر الجيش الإسرائيلي في غزة

10/15/2023 2:22:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






تقرير خاص - (الإيكونوميست) 11/10/2023
خلال الأعوام الثمانية عشر التي تلت انسحابها من قطاع غزة، قامت إسرائيل بغزو القطاع، بالقوة، مرتين. كانت المناسبة الأولى هي عملية "الرصاص المصبوب" التي تضمنت غزوًا بريًا لمدة 15 يومًا في كانون الثاني (يناير) الثاني 2009. وكانت المناسبة الثانية هي عملية "الجرف الصامد" التي شُنت في العام 2014، والتي قضى فيها جيش الدفاع الإسرائيلي 19 يومًا على الأرض في القطاع. والآن، أصبح الغزو البري الثالث، رداً على الهجوم الذي شنته على إسرائيل حركة "حماس"، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي تدير قطاع غزة، وشيكاً. ويبدو من المرجح أن يكون هذا الغزو أكبر وأطول أمدًا وأكثر عنفاً من أي شيء حدث من قبل.
وتقوم الغارات الجوية والضربات المدفعية، بما في ذلك الصواريخ التي يتم إطلاقها من البر والبحر، بقصف غزة بالفعل. ويحدث هذا على نطاق واسع، ومع قدر أقل من المداولات والإنذار المسبق مقارنة بالحملات السابقة. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يعد يطبق سياسته المتمثلة في "طرق الأسطح"، حيث تقوم القوات الجوية بإطلاق تحذير بقدوم الغارات الجوية عن طريق إطلاق جولة غير ضارة من القصف أولاً على سطح المبنى المستهدف. وقد قتل ما لا يقل عن 900 فلسطيني حتى كتابة هذه السطور، كثيرون منهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ويدرس القادة السياسيون الإسرائيليون الآن نطاق هجومهم البري. وأحد الخيارات هو تنفيذ توغل غير عميق من النوع الذي حدث في العام 2014، عندما استولى جيش الدفاع الإسرائيلي على الأراضي المتاخمة للحدود بهدف إغلاق الأنفاق المستخدمة لتهريب الطعام والمقاتلين والأسلحة. وفي ذلك التوغل تمسكت القوات بضواحي المدن الرئيسية لتجنب حرب المدن. ويتمثل خيار آخر في تنفيذ غزو أعمق لاحتلال مساحات أكبر من قطاع غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان تضم أكثر من مليوني نسمة، بما في ذلك دخول المدن كما حدث في العام 2009. ومع ذلك، قد تبدو هذه الأساليب السابقة غير كافية في نظر الإسرائيليين، بالنظر إلى مستوى الغضب واسع النطاق بسبب أعمال "حماس".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، للصحفيين صباح الثلاثاء الماضي: "سيكون نطاق هذا (الغزو) أكبر من السابق وأكثر شدة. لن يكون نظيفًا... سوف نتحرك بقوة شديدة ضد "حماس". يجب علينا جميعًا تغيير الصيغة". ووعد القادة الإسرائيليون بـ"تدمير "حماس"" بدلاً من إضعافها ببساطة، كما حدث في الماضي. وقال جلعاد إردان، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "لقد انتهى عصر العقل مع هؤلاء المتوحشين. حان الوقت لتدمير البنية التحتية الإرهابية لـ"حماس"؛ لمحوها بشكل كامل، حتى لا ترتكب مثل هذه الفظائع مرة أخرى أبدًا". وقد أدت الأخبار التي تحدثت عن مذبحة مروعة في "كفار عزة"، أحد الكيبوتسات الجنوبية، إلى تصلب المزاج العام. وألمح البعض إلى تطبيق العقاب الجماعي. وقال جنرال إسرائيلي: "لقد أصبحت "حماس" 'داعش'، ومواطنو غزة يحتفلون بدل أن يكونوا مرعوبين. لذلك يتم التعامل مع وحوش بشرية".
ويشير دانييل بايمان، من جامعة جورج تاون، إلى أن "حماس" متجذرة بعمق في غزة، ومندغمة في مجموعة من الجمعيات الخيرية والمدارس والمساجد. ويقول: "إن فصل "حماس" عن غزة هو مهمة شبه مستحيلة". وستكون إعادة احتلال غزة أمرًا غير وارد. كانت إسرائيل قد غادرتها في العام 2005، جزئياً لأن الاحتفاظ بها كان مكلفاً للغاية. وفي الضفة الغربية، كما يلاحظ السيد بايمان، تستخدم إسرائيل السلطة الفلسطينية، منافس "حماس"، كنوع من القوة المساعدة. وهذا ليس خيارًا في غزة. وسيكون من شأن استخدام القوات الإسرائيلية أن يجعل نسبة كبيرة من جيش الدفاع الإسرائيلي عالقة في هذه الجبهة، مما يتركه مع من نقص في القوى العاملة في الضفة الغربية المضطربة. ويقول بايمان: "آخر شيء يريده السياسيون الإسرائيليون هو سقوط عدد متزايد من الضحايا الإسرائيليين في غزة، حيث يسقط المزيد من القتلى الإسرائيليين كل أسبوع".
وثمة نهج بديل سيتمثل في استخدام نسخة أكبر من عملية "الرصاص المصبوب". وليس جيش الدفاع الإسرائيلي مستعداً لذلك بعد. وقد حشدت إسرائيل 360 ألف جندي من قوات الاحتياط، وهو العدد نفسه تقريبًا الذي حشدته خلال حرب "يوم الغفران" في العام 1973. ومع ذلك، فإن العديد من عناصر هذه القوات ليسوا جنودًا مقاتلين، وإنما مساندون لوحدات الاستخبارات وأسراب القوات الجوية والوحدات اللوجستية. ومن المرجح أن ينشر جيش الدفاع الإسرائيلي فرقتين مدرعتين وفرقة خفيفة محمولة جواً، تضم كل منها خمسة ألوية. وتنتظر بعض هذه الوحدات وصول دباباتها ومدرعاتها الأخرى إلى مناطق التجمع حول غزة. كما تكبدت وحدات أخرى خسائر خلال الأيام القليلة الماضية من القتال مع "حماس".
إذا أمر القادة الإسرائيليون في نهاية المطاف بانطلاق غزو واسع النطاق، فمن المحتمل أن يتقدم لواء أو لواءان مدرعان مزودان بالدبابات مسافة ستة كيلومترات غربًا إلى الساحل، إما شمال أو جنوب مدينة دير البلح، وهي مدينة مركزية، بهدف تقسيم غزة إلى قسمين. ومن المحتمل أن تركز وحدتان أو ثلاث وحدات أخرى بحجم لواء -تضم كل منها بضعة آلاف من الجنود- على الشمال، بما في ذلك حول مدينة غزة، ووحدة أو اثنتين أخريين على خان يونس أو رفح في الجنوب.
وربما يكون هدف القوات هو استهداف "حماس" و"الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، وهي جماعة مسلحة منفصلة قريبة من إيران، مع التركيز على القادة والبنية التحتية التي لا يمكن ضربها من الجو، أو عندما يؤدي ذلك القصف إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين بشكل خاص. وتمتلك "حماس" مئات الكيلومترات من الأنفاق في غزة. وسيكون تحديد مداخلها وإسقاط المتفجرات عليها أولوية بالنسبة للقوات المهاجمة. وسيكون التحدي الأكبر هو حرب المدن، وهو عمل معروف بأنه مربك وصعب.
في العام 2014، استخدمت "حماس" فرقًا هجومية صغيرة، لكنها مدججة بالسلاح ومجهزة بمدافع رشاشة وصواريخ موجهة وقنابل يدوية مضادة للدبابات، ويرتدي أفرادها أحيانًا زي الجيش الإسرائيلي، لإيقاع خسائر حتى في أفضل التشكيلات الإسرائيلية والمدرعات، وفقًا لدراسة أجرتها "مؤسسة راند"، وهي مركز فكري. وتشير الدراسة إلى أن "المقاومة ضد القوات البرية الإسرائيلية كانت ماهرة وقابلة للتكيف، وتم تنفيذها بشكل منسق. كان الأفراد على استعداد للمشاركة في قتالٍ متلاحم مع القوات الإسرائيلية وقاموا بمهام التسلل ونصب الكمائن بتصميم وعزم ملحوظين".
يعتمد الكثير على أي من إسرائيل أو "حماس" هي التي تعلمت بشكل أكثر فعالية من تلك الجولة السابقة من القتال. سوف يستمد جيش الدفاع الإسرائيلي الشجاعة من تجربته الأخيرة في الضفة الغربية. ففي تموز (يوليو)، دخل فريقان صغيران يتألف كل منهما من 1.000 جندي، من دون دبابات أو مركبات مشاة قتالية، إلى مدينة جنين لمدة 48 ساعة، ودمّرا عشرات المباني التي يستخدمها المسلحون وقتلوا 12 فلسطينياً، يُعتقد أنهم كانوا جميعهم تقريباً من المقاتلين. وخسر جيش الدفاع الإسرائيلي في تلك العملية جنديين فقط. كما أن مهمة القوات ستكون أسهل في غزة لأن "حماس" فقدت أكثر من 1.500 رجل خلال غارتها؛ ومن المرجح أن يكون هؤلاء قد ضموا العديد من مقاتليها الأكثر دافعية و"حماسة".
تحقَّق نجاح إسرائيل في جنين بشكل رئيسي من خلال التخطيط الدؤوب والاستخبارات الجيدة والحركة السريعة والتغطية المستمرة من الطائرات من دون طيار. وسيكون من المستحيل تكرار هذا العنصر الأخير في غزة، نظراً للعدد الهائل من الطائرات من دون طيار التي ستكون مطلوبة لتوفير تغطية شاملة، لكن جيش الدفاع الإسرائيلي قد يختار العمل على مراحل، مع التركيز على عدد قليل من الأحياء في كل مرة. وستكون الطائرات من دون طيار أكثر أهمية في هذه الحملة لأن المجموعة الهائلة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار الأرضية حول غزة تم تدميرها خلال غارة "حماس". كما قُتل العقيد روي ليفي، رئيس وحدة "الشبح" التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، وهي وحدة استطلاع سرية للغاية ومتخصصة، تتولى مهمة العثور على الأشياء المخفية، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
سوف تواجه أي غزو واسع النطاق قيود عدة، بعيدًا عن التأخير في تجميع القوة. يمكن أن تكون الخسائر الإسرائيلية شديدة، مما قد يدفع جيش الدفاع الإسرائيلي إلى استخدام المزيد من القوة النارية. ويقول السيد بايمان: "أعتقد أنه (الجيش) سيكون مستعدًا لإيقاع الكثير من الضحايا، لاستعادة الردع، ولكن أيضًا لحماية قواته". وسيكون على جيش الدفاع الإسرائيلي أيضاً أن يحرس حدوده الشمالية في حالة انضمام "حزب الله"، الجماعة اللبنانية المسلحة القوية، إلى المعركة. وقد تم إخلاء بلدات في شمال إسرائيل. وفي وقت متأخر من يوم 10 تشرين الأول (أكتوبر)، ردت إسرائيل أيضًا على الهجمات القادمة من سورية بنيران المدفعية.
ومن الأمور الأخرى التي تعقّد الموقف وجود أكثر من 100 رهينة إسرائيلية وأجنبية في غزة (قال الكيان إن العدد هو 150). وقد هددت "حماس" بإعدام إحدى الرهائن في كل مرة تقصف فيها إسرائيل منازل مدنيين في القطاع "من دون سابق إنذار". ودعا بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، جيش الدفاع الإسرائيلي إلى "عدم أخذ مسألة الأسرى لدى حماس في الاعتبار بشكل كبير". وسوف يستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي قوات خاصة للعثور على الرهائن وإنقاذهم إذا استطاع، لكنَّ من المرجح أن تكون "حماس" قد عمدت إلى تفريقهم في مساحة واسعة، بما في ذلك تحت الأرض.
في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر)، عرض الرئيس الأميركي جو بايدن دعماً قوياً لإسرائيل، ووعد بتقديم مساعدات عسكرية تم إرسال بعضها بالفعل. وطلبت إسرائيل ذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ اعتراضية لنظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، وكلاهما قد ينفد في حرب طويلة. كما عرض الزعماء البريطانيون والفرنسيون والألمان والإيطاليون دعمهم أيضًا. لكن رد فعل قويا من الدول العربية سيكون أمرًا لا مفر منه، مما قد يعرض للخطر جهود إسرائيل لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وهي العملية التي كانت قد تسارعت في الأسابيع الأخيرة.
في نهاية المطاف، يجد القادة الإسرائيليون أنفسهم عالقين بين الخطاب المتطرف المتمثل في القضاء على "حماس" وعدم معقولية إعادة احتلال غزة. ومن المرجح أن يخرج قادة "حماس"، ونسبة كبيرة من المقاتلين، من مخابئهم ويستعيدوا السيطرة على القطاع في اللحظة التي يغادر فيها جيش الدفاع الإسرائيلي. وحتى لو نجحت إسرائيل في سحق المجموعة، فمن غير الواضح إلى من ستلجأ إسرائيل بعد ذلك لإدارة المنطقة.
خلال حياته المهنية الطويلة في السياسة الإسرائيلية، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذراً في استخدام القوة العسكرية، على الرغم من تشدده المعلن. ومع ذلك، فإن صدمة السابع من تشرين الأول (أكتوبر) -التي وصفها رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ، بأنها اليوم الأكثر دموية بالنسبة لليهود منذ المحرقة- قد يكون لها تأثير عميق. ويقول ناتان ساكس من "معهد بروكينغز"، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "إن استعداد إسرائيل لتحمل -وإيقاع- الخسائر والكلف هو الآن أعلى بكثير مما كان عليه في أي وقت. تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة في 9/12 أشياء لم تكن تحلم بفعلها في 9/10... كذلك أصبحت إسرائيل الآن مختلفة تمامًا عن إسرائيل في 6/10".

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: A terrible set of choices: Brutal urban warfare awaits Israel's army in Gaza

MENAFN15102023000072011014ID1107243074

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