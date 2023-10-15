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بلينكن: نعمل مع الشركاء لضمان وصول المساعدات إلى غزة

10/15/2023 2:22:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأحد في حديث لقناتي "العربية" أن "المدنيين الفلسطينيين لا يجب أن يعانوا بسبب أعمال حماس".
وقال بلينكن: "نعمل مع الشركاء لضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أكد بلينكن في القاهرة أن الدول العربية التي زارها خلال جولته في المنطقة "متمسكة بألا يتسع نطاق النزاع مع إسرائيل".

وقال قبيل مغادرته القاهرة في طريقه إلى إسرائيل "لا ينبغي أن يصب أحد الزيت على النار في مكان آخر"، فيما أثار القصف المتبادل على الحدود بين لبنان إسرائيل مخاوف من أن تتحول الحرب بين حماس وإسرائيل إلى نزاع إقليمي.

وأضاف بلينكن للصحفيين "ما سمعته من كل الشركاء تقريباً أن هناك تصميماً، ووجهة نظر مشتركة، بأن علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان عدم امتداد هذا (الصراع) إلى أماكن أخرى".

وأضاف أن الدول التي زارها "تستخدم قنواتها الخاصة للتأكد من أن ذلك لن يحدث".
في سياق آخر، أكد بلينكن أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى غزة التي تتعرض لقصف بلا هوادة من إسرائيل، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأميركيين من القطاع عبر معبر رفح.

وقال بلينكن إن معبر "رفح سيفتح"، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي.
وأضاف "إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها"، فيما أولى قوافل المساعدات تتنظر في سيناء فتح المعبر.

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