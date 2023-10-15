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الشباب الأردني الجيل الجديد: رؤى وإستراتيجيات لاستثمار طاقاتهم ودفع عجلة التنمية

10/15/2023 2:21:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. ليث عبدالله القهيوي








يُعدّ الجيل الجديد ركيزة أساسية في بناء أي مجتمع، والأردن بلد يزخر بطاقات الجيل الجديد الشبابية الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل فعال في صناعة القرار ورسم السياسات.
إن أحد أهم التحديات التي تواجه الأردن هو كسب تأييد وانخراط ومشاركة الجيل الجديد في الحياة العامة والسياسية، فالجيل الجديد هو مستقبل هذا الوطن وقادة الغد، وعليهم تقع مسؤولية كبيرة في قيادة مسيرة التنمية والتطور، ومن أجل ذلك، لا بد من إتاحة الفرصة للجيل الجديد للمشاركة الفاعلة في صنع واتخاذ القرارات على جميع المستويات، وفتح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بحرية، والاستماع إليها بجدية، فهم الأقدر على التعبير عن تطلعات وآمال جيلهم.
كما يتوجب وضع استراتيجيات وطنية تستهدف تمكين الجيل الجديد وتعزيز مشاركتهم سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال برامج تدريب وتأهيل، ودعم مبادراتهم ومشاريعهم الصغيرة، وتهيئة المناخ الملائم لإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم وينبغي أن ترتكز هذه الاستراتيجيات على معايير الإنجاز المبنية على الأداء، بحيث يتم تقييم مشاركة الجيل الجديد وإسهاماتهم بناءً على نتائجها الملموسة على أرض الواقع.
وفي الوقت ذاته، من الضروري بناء دولة المؤسسات والقانون، التي تكفل العدالة الاجتماعية وترسخ مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، بما يضمن حقوق الجيل الجديد ويوفر لهم البيئة الصالحة للمشاركة الفاعلة في تقدم المجتمع وازدهاره.
إن على جميع المسؤولين وصناع القرار الاستثمار الحقيقي في الجيل الجديد الأردني، فهم ثروة هذا الوطن وعماد مستقبله، وبتكاتف الجهود يمكن تمكينهم واستثمار طاقاتهم لخدمة الأردن ونهضته على جميع الأصعدة، وعلى صعيد آخر، فإن تمكين الجيل الجديد وإشراكه بفاعلية يتطلب توفير البيئة الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة، وتقديم التسهيلات والحوافز الضريبية، بالإضافة إلى توفير التمويل والقروض الميسرة لدعم مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية.
كما يجب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني، لتزويد الجيل الجديد بالمهارات والكفاءات اللازمة لسوق العمل. وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص التدريب والتوظيف للجيل الجديد.
ولا بد من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، في التواصل مع الجيل الجديد ونشر الوعي وتعزيز روح المبادرة والابتكار لديهم.
إننا بحاجة إلى رؤية وطنية شاملة لاستثمار طاقات الجيل الجديد وتفعيل مشاركتهم، تقوم على الشراكة الحقيقية بينهم وبين صناع القرار، فالجيل الجديد هم عماد الوطن ومصدر قوته، وبتكاتف الجهود يمكن بناء مستقبل أفضل للأردن.
إن من أبرز ملامح رؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، هو تبني استراتيجية وطنية شاملة لتمكين الجيل الجديد والاستثمار الأمثل في طاقاتهم، فقد أكد سموه مراراً على أن الجيل الجديد هم عماد مستقبل الأردن وركيزة أساسية في مسيرة التنمية والإصلاح، لذا يجب إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في صنع واتخاذ القرارات على كافة المستويات وقد حرص سموه على الاستماع إلى تطلعات وآمال الجيل الجديد من خلال اللقاءات المباشرة معهم، ودعا إلى إطلاق العنان لإبداعاتهم وطاقاتهم، وفتح المجال أمامهم للمساهمة في رسم ملامح المستقبل.
كما شدد سموه على أهمية منح الجيل الجديد صلاحيات أكبر في صنع القرار، وإتاحة الفرص لقيادة مشاريع التنمية الوطنية، مع وضع آليات لقياس أدائهم بناءً على النتائج.
وتضمنت رؤية سموه أيضاً تبني سياسات وبرامج لتعزيز ريادة الأعمال بين الجيل الجديد ، ودعم مشاريعهم الابتكارية، إلى جانب تطوير التعليم والتدريب المهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل , ان هذه بعض ملامح رؤية سمو ولي العهد الهادفة لتمكين شباب الوطن والارتقاء بإمكاناتهم، ليكونوا عوناً للأردن في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.

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