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عدم تحمل اللاكتوز.. أسبابه وعلاجه

10/15/2023 2:21:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- يلاحظ الكثير من الأمهات، أن أطفالهن لا يتحملون الحليب، فيكون البديل الحليب الخالي من اللاكتوز، ويعد عدم تحمل اللاكتوز حالة مرضية تتميز بعدم قدرة البالغين والأطفال على هضم اللاكتوز، وهو سكر موجود في الحليب ويكون موجودا بكمية أقل في منتجات الألبان، مما يتسبب في آثار جانبية بسبب نقص انزيم اللاكتاز، مثل الانتفاخ أو الإسهال أو وجع في البطن. نقص انزيم اللاكتاز الخلقي؛ أي منذ الولادة، يجعل الأطفال لا يتحملون شرب الحليب حتى حليب الأم، فيعانون الانتفاخ والمغص في الأمعاء أو الإسهال.
عدم تحمل اللاكتوز يشير إلى متلازمة لديها عرَض واحد أو أكثر تظهر عند هضم مواد غذائية تحتوي على اللاكتوز وهو سكر الحليب. إذ يعاني الأفراد من عدم القدرة على تحمل سكر الحليب بدرجات متفاوتة اعتمادا على معدل إفراز انزيم اللاكتاز ونقصه. سوء امتصاص اللاكتوز يرجع إلى مصاحبة فسيولوجية لنقص انزيم اللاكتاز (أي الجسم ليس لديه قدرة كافية ليقوم بهضم كمية اللاكتوز التي يتم تناولها).
وهنالك العديد من أسباب نقص انزيم اللاكتاز، ويصنف كواحد من ثلاثة أنواع:
1 - نقص اللاكتاز الأساسي، وهو وراثي، ويؤثر فقط على البالغين، وينتج عن عدم وجود آلية استمرار إنتاج اللاكتاز، وموجود في حوالي 60 % من سكان العالم. ولا ينتمي سكان الشرق الأوسط وأوروبا لهذا النقص الوراثي.
2 - نقص اللاكتاز الثانوي أو المكتسب أو العابر، وينتج عن إصابة للأمعاء الدقيقة، وعادة ما يصيب الرضع، وذلك نتيجة لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد والإسهال والعلاج الكيميائي والطفيليات المعوية أو نتيجة لأسباب بيئية أخرى.
3 - يعد نقص اللاكتاز الخلقي نادرا جدا، وهو خلل متنح في الكروموسومات الجسدية، ويمنع هذا الخلل إنتاج إنزيم اللاكتاز منذ الولادة، وهذه الحالة سائدة -خصوصا في فنلندا. الأشخاص الذين يعانون من نقص اللاكتاز الخلقي لا يستطيعون هضم اللاكتوز منذ الولادة، لذلك لا يمكنهم هضم حليب الأم (الثدي). وهو النوع الأكثر شيوعا عند الرضع الفنلنديين، وهذا النوع يحدث لكل 1 من أصل 60000 من السكان.
عدم تحمل اللاكتوز ليس مرضا ناتجا عن حساسية؛ لأنه ليس استجابة مناعية، بل هو مشكلة في تقبل منتجات الحليب ناشئة عن نقص إنزيم اللاكتاز. الحساسية ضد الحليب -التي تصيب حوالي 4 % من السكان- هي حالة منفصلة مع أعراض مميزة تظهر عندما يثير وجود بروتينات الحليب استجابة الجهاز المناعي.
الحالة المرضية
وصفت أعراضه في وقت مبكر من أبقراط (460-370 قبل الميلاد) والأفراد الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز لديهم مستويات غير كافية من اللاكتاز، وهو الإنزيم الذي يحفز تحلل اللاكتوز إلى غلوكوز وغلاكتوز في الجهاز الهضمي. وفي معظم الحالات، يتسبب نقص الإنزيم بأعراض عدة، قد تشمل الانتفاخ وتقلصات في البطن والإسهال والغثيان وقرقرة المعدة أو القيء بعد تناولهم كميات كبيرة من اللاكتوز. يحدث عدم تحمل اللاكتوز بشكل بدئي، وقد يحدث بشكل ثانوي بعد بعض الأمراض، كداء كرون والتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وقد يكون خلقيا نتيجة عيب وراثي يظهر في فترة الطفولة.
الأعراض والعلامات
تحدث الأعراض بعد تناول الحليب ومنتجات اللبن التين تحتوي على اللاكتوز، وتعتمد شدة الأعراض على شدة عوز اللاكتاز وعلى مقدار المتناول من اللاكتوز. إن العلامة الرئيسية لعدم تحمل اللاكتوز هي ردة الفعل العكسية للمنتجات التي تحتوي على اللاكتوز (الحليب في المقام الأول)، ويشتمل ذلك على الانتفاخ في البطن والتقلصات والإسهال التناضحي والمغص البطني والغثيان وقرقرة البطن وقيء (وخاصة عند المراهقين)، وتظهر هذه الأعراض لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين بعد استهلاك منتجات تحتوي اللاكتوز. شدة هذه الأعراض عادة تزداد مع كمية اللاكتوز المستهلكة، معظم الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يستطيعون تحمل كمية معينة من اللاكتوز في وجباتهم الغذائية دون الإصابة بالأعراض المصاحبة.
اللاكتوز هو جزيء ثنائي السكر يوجد في الحليب ومنتجات الألبان، لا يتم امتصاصه بشكل مباشر من جدار الأمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم، لذلك في حالة غياب اللاكتاز يمر اللاكتوز بشكل سليم إلى داخل القولون، إن البكتيريا المتواجدة في القولون تستطيع استقلاب اللاكتوز، ونتيجة لعملية التخمر تنتج كميات كبيرة من الغاز (خليط من الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان)، وهذا يسبب أعراض البطن المختلفة. السكريات ومنتجات التخمر أيضا تؤدي إلى ارتفاع الضغط الاسموزي في القولون، مما يتسبب في زيادة تدفق الماء في الأمعاء (وبالتالي الإسهال).
التشخيص
لتقييم مرض عدم تحمل اللاكتوز، تختبر وظيفة الأمعاء عن طريق تناول منتجات ألبان بكمية تفوق ما يمكن هضمه. تظهر الأعراض السريرية في غضون 30 دقيقة، ولكنها قد تستغرق فترة تصل إلى ساعتين، وهذا يتوقف على الأغذية المستهلكة الأخرى وغيرها من الأنشطة، تغير مهم في الاستجابة (أعراض انتفاخ البطن والغثيان والتشنج والإسهال) هو أمر متوقع، كما يختلف مدى وشدة أعراض عدم تحمل اللاكتوز بين الأفراد. عدم تحمل اللاكتوز يختلف عن حساسية الحليب؛ حيث إن الحساسية هي استجابة مناعية لبروتينات حليب الأبقار، ويمكن تمييزها في التشخيص عن طريق إعطاء حليب خال من اللاكتوز، حيث لن تنتج أي أعراض في حالة عدم تحمل اللاكتوز، ولكن سينتج ردة فعل للحليب الطبيعي في حالة وجود حساسية ضد الحليب. يمكن للشخص أن يعاني من كلتا الحالين، وإذا أردنا التأكد من وجود مرض عدم تحمل اللاكتوز، هناك أربعة اختبارات متاحة.
العلاج
عدم تحمل اللاكتوز ليس حالة مطلقة دائما، فانخفاض إنتاج اللاكتاز وكمية اللاكتوز التي يمكن أن تحتمل يختلف من شخص لآخر؛ حيث إن عدم تحمل اللاكتوز لا يشكل تهديدا إضافيا لصحة الشخص، ويدير الحالة عن طريق التقليل من حدوث شدة الأعراض. فأسلوب العلاج الأمثل هو تجنب المنتجات التي تحتوي على اللاكتوز.
أما الزبادي فيمكن للناس الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أن يتحملوا اللبن المصنوع تقليديا أكثر من الحليب، لأنه يحتوي على اللاكتاز التي تنتجها البكتيريا والتي استخدمت لصنع اللبن. والزبادي المجمد يحتوي على مستويات مخفضة من اللاكتوز. الزبادي اليوناني هو أفضل للشرب لمن يعاني من عدم تحمل اللاكتوز لأنه يتم إزالة كمية أكبر من اللاكتوز أثناء المعالجة.
تناول مكملات اللاكتاز
عندما يكون تجنب اللاكتوز غير ممكن، أو في مناسبات عندما يختار الشخص أن يستهلك هذه المواد، يمكن استخدام مكملات اللاكتاز الأنزيمية، وهو متاح في شكل أقراص في مجموعة متنوعة من الجرعات دون وصفة طبية، لذلك لا ينبغي أن يؤخذ على معدة فارغة أيضا، إذ لا فائدة منه بعد الطعام.

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

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