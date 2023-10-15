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النسور يحول مادة الحاسوب إلى رحلة ممتعة في عالم الذكاء الاصطناعي

10/15/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان- لا يتوانى معلم مادة الحاسوب حمزة النسور، عن أخذ طلابه إلى عالم جديد يلائم رغباتهم في التطور التكنولوجي، ليحول الكتاب إلى متعة، وينتقل بالطلبة من الكلمات المكتوبة، إلى التطبيق العملي بالتطرق إلى أهم التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
النسور الذي يعمل في إحدى مدارس مدينة السلط، يخرج عن المألوف في التدريس التلقيني للطلاب، والابتعاد عن كونها مادة تدرس عادة بشكلها التقليدي، كمنهاج يعطى للطلاب في جميع المدارس الحكومية والخاصة، وذلك من خلال تحويلها إلى مادة تطبيقات تعنى بالذكاء الاصطناعي و"الروبوتات".
النسور، في حديثه لـ"الغد"، يرى أن المناهج المدرسية المتعلقة بتدريس مادة الحاسوب في المدارس الأردنية، تفتقر للمحتوى العملي ولتكنولوجيا المعلومات الحديثة وعلم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لذلك لجأ إلى تطوير طريقة تعليمه لجذب الطلبة إلى هذا المجال العلمي التكنولوجي المتطور، وتوعيته في علم الربوتات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن العالم الآن يتوجه في كل تخصصاته إلى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فيها، ولابد من إعادة توجيه الطلاب لهذا العلم بشكل مبكر.
ويقول النسور، إنه ومنذ بداية العام الماضي بدأ بتشجيع طلابه وطالباته، على خوض مسابقات تعنى بعلم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مبينا أن القطع تم توفيرها من قبل الطلاب الذين شاركوا بحماس كبير في هذه المسابقات، ولديهم الرغبة في تعلم كل ما هو جديد، وتم إشراكهم في هذه المسابقات على مستوى المدرسة، ومن خلالها بدأوا، حسب النسور، بهذه الطريقة للتعليم بشكل جدي وبتحفيز الطلاب على هذا العلم والطريقة الجديدة في تعلم مادة الحاسوب.
ويضيف النسور، أن القطع والأدوات اللازمة لعمل هذه الروبوتات تم توفيرها من خلال الطلاب أنفسهم؛ إذ قاموا بتجميع المال وشراء القطع، وبدعم بسيط من المدرسة، وهذا يأتي من حماسهم وإيمانهم بأهمية التعلم بشكل مبتكر وعملي ومختلف ومواكب للعصر.
هذا النهج في التعلم غير التقليدي بتحويل كل ما يتم دراسته إلى نماذج ملموسة، أسهم في إنتاج أكثر من عشرين مشروعا للطلبة خلال العام الماضي، وجميعها تعد تطبيقات للذكاء الاصطناعي باستخدام الروبوتات، وفق النسور، كابتكار كراج سيارات يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحديد كيفية اصطفاف السيارات بشكل سليم ومنظم، وأيضا تحديد عدد السيارات وكم يتسع الكراج، وجميعها من صنع الطلاب بأنفسهم.
ويتحدث النسور عن خطط جديدة لدمج طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي في مواد دراسية جديدة، والتي من الممكن أن تسهم في تحسين أداء الطلاب في التعامل مع المناهج المختلفة، وجعلها أكثر ابتكارا ومتعة، وإبعادها عن التعلم التقليدي، حيث بدا ذلك واضحاً من خلال أداء الطلبة وكيفية تعلمهم وانجذابهم لمادة الحاسوب، خلال العام الدراسي الماضي.
ويؤكد النسور، أنه ينوي أن يغير طريقة تدريسه كاملة لمختلف المراحل الدراسية للطلبة، ليعتادوا هذه الطريقة منذ الصفوف الأولى لدراسة مادة الحاسوب، والعمل على مشاريع جديدة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، متحدثاً عن أهمية تعميم هذه الطريقة في التعلم بمدارس أخرى، وإن كانت من خلال مبادرات فردية لمعلمين ومعلمات، فالعمل المجتمعي واجب على الجميع في تحسين الأداء وخلق بيئة تعليم مرغوبة للطلاب والطالبات وكذلك للمعلمين.
ويبين النسور أن النماذج التي تم تنفيذها من قبل تطبيق الذكاء الاصطناعي، تمت من خلال عمليات حاسوبية بشكل ذكي يحاكي عمل الإنسان بشكل منظم واحترافي بأعلى الكفاءات، متمنياً على وزارة التربية والتعليم العمل على إحداث تغيير على مادة الحاسوب وأي مادة يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها لتغيير طريقة التعليم وجعلها أكثر ابتكارا وقربا للطلاب، ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.

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