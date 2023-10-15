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هذا ما يحدث إذا قمت بشحن هاتفك طوال الليل

10/15/2023 2:21:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي - عوامل عدة تحدد عمر بطارية الهاتف، بما في ذلك عمر التصنيع والعمر الكيميائي الذي يشير إلى التدهور التدريجي للبطارية بسبب متغيرات مثل التقلبات في درجات الحرارة وأنماط الشحن والتفريغ والاستخدام العام.
ووفقا لشركة "آبل": تم تصميم بطارية آيفون العادية للاحتفاظ بما يصل إلى 80 % من سعتها الأصلية عند 500 دورة شحن كاملة عند التشغيل في الظروف العادية.
ووجدت الأبحاث أن بطارية الهاتف الذكي لعام 2019 يمكن أن تخضع، في المتوسط، لـ850 دورة شحن/ تفريغ كاملة قبل أن تنخفض إلى أقل من 80 % من سعتها. وهذا يعني أن 80 % فقط من سعة البطارية الأولية تبقى بعد نحو عامين إلى ثلاثة أعوام من الاستخدام. وعند هذه النقطة، تبدأ البطارية في النفاد بشكل أسرع بشكل ملحوظ.
ستستغرق معظم الهواتف الذكية من الجيل الجديد ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها بالكامل. وتختلف أوقات الشحن حسب سعة بطارية جهازك، حيث تتطلب السعات الأكبر وقتا أطول، بالإضافة إلى مقدار الطاقة التي يوفرها الشاحن. ووفقا للخبراء، فإن شحن هاتفك طوال الليل ليس أمرا غير ضروري فحسب، بل إنه يؤدي أيضا إلى تسريع شيخوخة البطارية. ينبغي تجنب دورات الشحن الكاملة (من 0 % إلى 100 %) لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد. وقد يؤثر شحن البطارية بنسبة تصل إلى 100 % بشكل متكرر سلبا على العمر الإجمالي للبطارية، بحسب "سامسونغ".
وبدلا من شحن البطارية بالكامل، يوصى بشحن البطارية بنسبة تصل إلى 80 % وعدم السماح لها بالانخفاض إلى أقل من 20 %.
وفي عالم بطاريات الليثيوم أيون، تحتل الهواتف الذكية مركز الصدارة. ومع ذلك، فقد أثارت هذه التكنولوجيا أيضا جدلا مستمرا حول ما إذا كان الشحن طوال الليل يؤدي إلى إتلاف البطارية. وبحسب ما ذكرته "ساينس ألرت"، فإنه مع مرور الوقت، يؤدي التقادم الكيميائي لبطاريات الليثيوم أيون إلى تقليل سعة الشحن وعمر البطارية والأداء.
ومن الناحية النظرية، يمكن شحن بطاريات الليثيوم أيون بشكل زائد. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تتعلق بالسلامة مثل ارتفاع درجة حرارة البطارية واشتعال النيران.
والخبر السار هو أن معظم الهواتف الحديثة تحتوي على حماية مدمجة تعمل تلقائيا على إيقاف شحن البطارية لأكثر من 100 %، ما يمنع أي ضرر ناتج عن الشحن الزائد.
ومع ذلك، في كل مرة ينخفض فيها مستوى البطارية إلى 99 % (بسبب تشغيل التطبيقات في الخلفية)، سيتم "الشحن المتقطع": سيبدأ الشحن مرة أخرى للحفاظ على حالة الشحن الكاملة.- (العربية نت).

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