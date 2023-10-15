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مطالب بوقف استخدام مصطلح الهذيان مفرط النشاط في المحاكم

10/15/2023 2:21:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - هل سمعت سابقًا عن مصطلح "الهذيان مفرط النشاط" الذي يستخدمه بعض ضباط الشرطة، والأطباء، وخبراء المحكمة، عند وفاة شخص أثناء الحجز، كمبرر لتوضيح موقف الشرطة من استخدام العنف؟
ترفض مجموعة من أطباء الطوارئ اليوم استخدام هذا المصطلح. وبحسب الدكتورة ميشيل هيسلر، المديرة الطبية لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، ستزيل حركة الكلية الأميركية لأطباء الطوارئ (ACEP) هذا المصطلح من المحاكم، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
وقالت جوانا نابلس ميتشل، وهي مستشارة الأبحاث الأميركية لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" التي شاركت في تأليف تقرير من عام 2022 تتبّع تاريخ هذا المصطلح وتأثيره، إنّ خطوة ACEP تشكل "نقطة تحوّل هائلة".
واعتبرت ACEP هذه المتلازمة فئة فرعية من الهذيان. وفي الدراسات، تم وصف شخص مصاب بالهذيان مفرط النشاط بأنه مضطرب، أو عدواني، أو مشوش. وكان يُعتقد أن هذه الحالة العاطفية الشديدة قد تؤدي إلى وفاته.
وفي الواقع، لم يتم اعتبار الهذيان مفرط النشاط تشخيصًا رسميًا قط كونه غير مدرج في المواد المرجعية التي يستخدمها متخصصو الصحة العقلية.
ولا يمكن الكشف عنه من خلال اختبار دم أو أي اختبار تشخيصي. وخَلُصَ تقرير "أطباء من أجل حقوق الإنسان" لعام 2022 إلى أن المصطلح "لا معنى له علميًا".
وفي عام 2020، تبّنت الجمعية الأميركية للطب النفسي موقفًا ضد التشخيص، قائلةً إنّه "غير محدد"، و"يفتقر إلى معايير تشخيصية واضحة".
وفي العام نفسه، اعتمدت الجمعية الطبية الأميركية سياسة تُعارض "الهذيان مفرط النشاط" كتشخيص طبي. وحذّرت المستجيبين الأوائل من استخدام التدخلات الدوائية دون سبب طبي مشروع.
وأوضحت الجمعية الطبية الأميركية أنّ سياستها ظهرت لاستخدام الشرطة هذا المصطلح بشكلٍ متكرر، والتدخلات الدوائية مثل الكيتامين "كمبرر لفرض قوتها، خصوصًا عند وفاة الرجال السود في الخضوع للحجز عند إنفاذ القانون".
وفي شباط (فبراير) قالت الكلية الأميركية لعلم السموم الطبية إنّه نظرًا لاستخدامه في "سياقات متعددة لأسباب مختلفة، وتحوله لمصطلح مرتبط بالعنصرية، فقد حان الوقت لوقف استخدام هذا المصطلح".
وفي نيسان (أبريل)، أصدرت الرابطة الوطنية للفاحصين الطبيين بياناً طلبت فيه من أعضائها بالتوقف عن إدراج الهذيان مفرط النشاط كسبب للوفاة. وهذا الأسبوع، وقّع حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، على تشريع من شأنه أن يجعل كاليفورنيا أول ولاية تحظر الهذيان مفرط النشاط كتشخيص وسبب للوفاة.

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