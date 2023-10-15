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5 سنوات من التوتر مجموع ما قد يعيشه الإنسان.. فهل هو سلوك مكتسب؟

10/15/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان – يروي خالد (33 عاما) قصة معاناته مع التوتر والقلق منذ الصغر. فقد نشأ في عائلة كانت تعاني من ظروف عائلية صعبة للغاية. يقول: "لقد عشت طوال حياتي في حالة من التوتر.. ولم أشعر أبدا بالراحة أو الأمان".
عانى خالد من التوتر والقلق في كل مراحل حياته، سواء في المدرسة أو في العمل. فقد كان ذلك يؤثر على تركيزه وقدرته على التعلم والانجاز. واليوم، وبعد مرور سنوات طويلة ما يزال يخضع لعلاج نفسي للتخلص من هذه الحالة التي أثرت عليه ليقرر بذلك إنهاء معاناته النفسية التي رافقته طويلا.
لا تذكر تسنيم ( 28 عاما ) يوما مر عليها دون ان يكون شعور التوتر مرافقا لها؛ "لطالما كنت أشعر بالقلق في كل أمور حياتي، حتى في أبسطها. كان هذا الشعور يرهقني ويؤثر على راحتي وقدرتي على حل المشكلات".
بدأت تسنيم البحث عن طرق للتخلص من التوتر، ووجدت العديد من الطرق الفعالة، والتي كانت بسيطة للغاية، مثل توجيه التفكير لمناطق اخرى اكثر فرحا، وحتى أن سماع الموسيقا التي تحبها، ومشاهدة الدراما الكوميدية، كان يساعدها في محاولة لعيش حياة أكثر راحة.
تضيف: "في مرحلة ما، استسلمت لهذا الشعور وقررت التعايش معه. ولكن مع مرور الوقت، أدركت أن التوتر يؤثر على حياتي بشكل سلبي، فقررت أن أبحث عن طرق للتخلص منه".
اعتقدت أن هذه الطرق لن تفيدها، ولكن قررت أن تجربها. وكانت الطريقة الأولى هي سماع الموسيقا التي تحبها. بدأت تشعر أن توترها ينقص تدريجيا، وأصبحت قادرة على التفكير بشكل سليم ومتوازن.
من منا لم يمر بلحظات من التوتر افقدته السيطرة على نفسه ليلتفت حوله بحثا عن مخرج يقوده إلى الراحة والطمأنينة.. والتوتر النفسي هو رد فعل طبيعي للجسم لأي تغيير يتطلب تكيفاً أو استجابة. ويتفاعل الجسم مع هذه التغيرات باستجابات جسدية وعقلية وعاطفية.
وتتعدد أسباب التوتر النفسي، والتي قد تأتي بأشكال عديدة، وتؤثر على جميع الأعمار ومناحي الحياة. وقد أصبح التوتر جزءًا طبيعيًا من الحياة التي يعيشها الإنسان اليوم، ولكن المهارة هي في كيفية إتقان الفرد لطرق تخفف من حدته وتساعده في التخلص منه.
وأوضحت إحدى الدراسات التي تمت بواسطة شركة بحوث التسويق المتخصصة في البحث الكمي "OnePoll" على 2000 شخص بالغ في بريطانيا، أن الشخص قد يشعر بالتوتر والإجهاد ما يعادل الـ5 سنوات ونصف في المتوسط طوال حياته.
وكشفت الدراسة أن معدلات التوتر تبلغ ذروتها عند سن الـ36، كما أكدت على أن أسباب التوتر متعددة ومختلفة، قد يكون الإجهاد بسبب العمل، أو التعرض للمشاكل المالية، أو التأخر عن موعد محدد وقد يكون ذلك التوتر بسبب الازدحام المروري، أو عدم إنجاز بعض المهام في وقتها المحدد، أو حتى زيادة الوزن، واضطراب العلاقات الاجتماعية، والأجواء العامة.
ومن الجانب النفسي تبين الاختصاصية النفسية عصمت حوسو انه في ظل الظروف الضاغطة التي حولنا يتمركز التوتر كجزء اساسي من حياتنا اليومية، موضحة أنه ناجم عن الضغوطات والمشكلات وقلة الانجاز وزيادة الاعباء. وهنالك العديد من الطرق للهروب من التوتر اذا كانت الاعراض بسيطة ومتوسطة، بينما الاعراض الشديدة تحتاج لعلاج نفسي، موضحة ان كل شخص لديه نمط من التفكير قد يكون سلبيا يكتسبه من الصغر.
ووفقا لذلك، فإن هنالك الكثير من أنماط التفكير السلبية، والتي يمكننا أن نحولها إلى إيجابية، منوهة الى ان الفكرة السلبية تشحن طاقة الانسان وتتحول لسلوك ولذلك هنالك حاجة لتدريب النفس على مهارات معينة لتخطيها.
وعند مواجهة موقف ضاغط، تنصح حوسو بالتركيز على الحل، واللجوء للرياضة والاكل الصحي وتمارين الاسترخاء فهي تعيد التوازن الكيميائي للجسد وتساعد على افراز هرمونات السعادة التي تخفف حدة التوتر والالم.
والنقطة الاهم للحصول على الطاقة هي "كيف يركز الفرد على الوقت الحاضر؟" بحسب حوسو، وان يقنع نفسه ان الماضي انتهى والمستقبل غير مضمون وما علينا أن نعيشه هو اليوم، ويساعد في ذلك اتقان تمارين الحواس الخمس. الفرضية الأساسية لهذا التمرين هي إعادة الاتصال بجميع الحواس وقد يفصل الانسان لوهلة عما يؤرقه في اللحظة الحالية، مما يضع حدا للأفكار التي تسيطر عليه وهي تقنية ذهنية قصيرة تبطئ من معدل التنفس وتقلل من سرعة النبض، وتسمح للجسم بمعرفة أنه لا يوجد ما يخشاه.
الى ذلك، التركيز على سماع موسيقا يحبها الشخص او رؤية مناظر جذابة أو تناول طعام يحبه وبهذا يركز على أمر يحدث الآن ويعيشه وهذا التمرين يساعد على التركيز بما بين يديه والاستمتاع به.
وتضيف حوسو ان التركيز على الطبيعية يساعد الانسان وتقول "حياتنا اصبحت صناعية وعالم رقمي ولذلك فإن التواصل مع الطبيعية يساعد في تخفيف التوتر" واذا كانت الاعراض شديدة فقد يتأثر الدماغ وهنا يجب التوجه الى المختص النفسي لتلقي العلاج.
ومن الجانب التربوي يبين الدكتور عايش نوايسة ان الاسرة مطالبة بأن توفر اجواء وبيئة مريحة للاطفال، والتخفيف من حدة التوتر التي قد يمرون بها، واذا كان الطفل يتوتر من الاختبارات او الضغوطات المتعلقة بالدراسة ينبغي مساعدته من خلال التفكير بطريقة الهرم المقلوب وبذلك يعيدون طريقة تفكيره في المشكلة او المسببات التي تتعلق بالتوتر.
ويقول نوايسة "الانسان ابن بيئته"، وسلوك التوتر هو "سلوك مكتسب" وفي بعض الاحيان يرى الطفل كيف يتعامل الأهل مع مشكلة او قضية ما، واذ كان الجو العام للاسرة "متوترا"، فمن الطبيعي أن ينعكس هذا على شخصيته وسلوكياته وتواصله مع الآخرين.
ويشدد نوايسة ان الأسرة يجب ان تساهم في المساعدة وقلب الهرم واعادة التفكير في اي مشكلة وتحد يواجه الطفل وبذلك تعليم الابناء على نمطية التفكير التحليلي وكيفية التعامل مع اي موقف.
ويؤكد نوايسة أهمية ان تعزز الاسرة من السلوكيات التي تقاوم التوتر وتعكس سلوكيات الحياة الايجابية التي تعتمد على التعاضد والتواصل ما بين الاهل والابناء مما ينعكس على المحيط الاجتماعي.
ويختم نوايسة حديثه بأن حياة الانسان في الطفولة هي التي تشكل شخصيته وسلوكياته ولذلك اذ كان هذا السلوك في بيئة طبيعية تنبذ التوتر والعصبية وتوفر للطفل الحياة الايجابية التي تساعده على التفكير التحليلي وكيف يتعامل مع المشكلات سينعكس ذلك على مستقبله.

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