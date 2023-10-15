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إصابة 6 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز في الأغوار الشمالية

10/15/2023 2:19:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






أصيب 6 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة من الجسم نتيجة انفجار أسطوانة غاز في مطعم بمنطقة كريمة بلواء الأغوار الشمالية بحسب ما أفاد "الغد" مصدر طبي.
وقال المصدر إنه تم إسعاف إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي ٦ أشخاص إثر إصابتهم بحروق في أنحاء متفرقة من أجسادهم، اثر انفجار أسطوانة غاز حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.
وباشرت الأجهزة آلأمنية التحقيق بالحادثة والوقوف على الأسباب التى أدت إلى ذلك .

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