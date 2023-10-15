إصابة 6 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
أصيب 6 أشخاص بحروق في أنحاء متفرقة من الجسم نتيجة انفجار أسطوانة غاز في مطعم بمنطقة كريمة بلواء الأغوار الشمالية بحسب ما أفاد "الغد" مصدر طبي.
وقال المصدر إنه تم إسعاف إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي ٦ أشخاص إثر إصابتهم بحروق في أنحاء متفرقة من أجسادهم، اثر انفجار أسطوانة غاز حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم.
وباشرت الأجهزة آلأمنية التحقيق بالحادثة والوقوف على الأسباب التى أدت إلى ذلك .
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